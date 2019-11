Bivšoj pucao u noge: Učesnik “pljačke vijeka” koji je oteo ženu osuđen na četiri i po godine

Novica Elek (36) osuđen je juče u Višem sudu u Beogradu na četiri i po godine zatvora zbog optužbi da je u aprilu 2016. pucao u noge i teško ranio bivšu suprugu Tijanu Sekulić u Surčinu.

Elek se nalazi u pritvoru od maja prošle godine, kada je uhapšen na graničnom prelazu između Kosova i Metohije sa lažnim pasošem. Njemu se na teret stavljalo da je 2. aprila 2016. godine upucao sa tri hica u noge bivšu suprugu Tijanu Sekulić u Surčinu. Elek je Sekulićevu, nakon što je izašla sa posla, bukvalno kidnapovao nasred puta. Ranjenu ju je potom izbacio iz automobila i ostavio u teškom stanju.

– Dan prije ranjavanja prijavila sam Novicu jer mi je prijetio telefonom. “Ubiću i sebe i naše dijete”, prijetio je kada je shvatio da ga traže iz tužilaštva. Sutra su mi kolege rekle da se u susjednoj firmi raspitivao ko me dovozi na posao. U 14 sati krenula sam s posla kući, kada sam negdje u blizini Pravoslavnog groblja u Surčinu uočila njegov džip kako ide ka mojim kolima – pričala je Tijana.

Nesrećna žena je nastavila svoju ispovijest:

– Udario je u moj auto, kola su mi stala. Neki čovjek je prišao, rekla sam mu da pozove policiju, ali Novica je izvukao pištolj i zaprijetio mu, pa je ovaj pobjegao. Ušao je u moja kola, tražio je neki moj navodno skriveni telefon, za kosu me izvukao napolje i prebacio u svoja kola. Nismo otišli daleko, stao je u nekim njivama, prislonio mi pištolj uz glavu i rekao: “Imaš fore do pet da mi kažeš ko te vozi na posao!” Odmah je zapucao. Pogodio me je u noge. Da njegov prijatelj nije slučajno naišao i molio ga da me preveze u bolnicu, umrla bih u toj njivi – ispričala je Tijana.

Prema njenim riječima, Novica ju je punih pet godina mučio. Kada je uhapšen prošle godine, Elek je saslušan u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu, gdje je rekao da je sve vrijeme bio u Surčinu na svojoj adresi, a da ga “niko nije tražio”.

– Da sam bio u Beogradu, može da potvrdi moja kćerka, koju sam svakodnevno viđao. Na dan kada sam uhapšen, bio sam na Kosovu i Metohiji, obilazio sam Dečane i druge srpske manastire. Nisam se krio ni od koga – rekao je Elek na saslušanju.

Elek je, inače, bio jedan od optuženih za pljačku konvoja “Sekjuritasa” u martu 2011. u Beogradu, kada je oteto 800.000 evra, koja je u javnosti poznata i kao “pljačka vijeka”. Svih sedam optuženih 2014. oslobođeni su presudom Apelacionog suda.