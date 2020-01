Bivši radnik prijetio direktoru: Donesi 130 KM ili ću te razbiti

Protiv Marinka Gavrilovića iz Novog Grada Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru podiglo je optužnicu zbog sumnje da je, šaljući prijeteće poruke, pokušao iznuditi novac od bivšeg poslodavca.

Gavrilović je krivična djela počinio u septembru 2016, pokušavajući iznuditi 130 maraka od direktora firme “Fabrike peleta” iz Novog Grada.

Prema optužnici, Gavrilović je 10. septembra 2016. u 20.25 u Novom Gradu, u namjeri da sebi pribavi imovinsku korist, sa svog mobilnog telefona poslao prijeteću poruku direktoru pomenute fabrike. On je u toj fabrici radio na dnevnicu.

„Čudan si čovječuljak! Sad ti pišem više NE! Da si mi večeras donio 130 KM, ili ću te sutra ujutru dolje pred firmom razbiti”, naveo je, između ostalog, Gavrilović u sms poruci koju je poslao direktoru.

Dalje piše da je dužan po 20 maraka dvojici muškaraca i da očekuju da mu to veče donese 90 maraka.

– K… me boli da si Dodikov sin, ne igraj se sa mnom ili ujutru ima sve da puca. Ako hoćeš, odnesi sms policiji! Ne mijenja stvar! Zaradio sam to, isplati, nemoj me tjerati da te davim za to – piše u nastavku poruke.

Očigledno da mu direktor nije donio tražene pare, pa je on novu prijeteću poruku poslao 4 dana kasnije.

Poruku je poslao 13. septembra u 17.48, sa svog telefona na direktorov broj.

„Nemam ja vremena! A ti se ne ometaš! Neću ti reći ništa samo nije u redu, čiji si igrač ne znaima me, al’ sa mnom nećeš proći dobro“, napisao je u ovoj poruci.

Dalje navodi kako je jednog muškrca išamarao, a da će direktora “Fabrike peleta” udarati šakama.

„Pitaj Bosketa i Sindraka kako sam ih lupao obojicu! Ti nisi svjestan ko sam ja! Kad mi naiđe vrijeme, pa budalo rastragaću te, to neka ti je jasno“, piše u nastavku poruke.

Međutim, u prijedorskom tužilaštvu tvrde da je Gavrilović znao da navedeno preduzeće i njihov direktor nemaju dugovanja prema njemu.

– Ove prijeteće poruke izazvale su strah za vlastiti život kod direktora pomenute fabrike – pojasnili su u Tužilaštvu.

Do 5 godina zatvora

Prema Krivičnom zakoniku Republike Srpske, za krivično djelo iznude propisana je zatvorska kazna.

– Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist, silom ili prijetnjom prinudi drugog da nešto učinili ili ne učini na štetu svoje ili tuđe imovine, kazniće se kaznom zatvora od jedne do pet godina – piše u zakonu.