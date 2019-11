Roditelji djece sa poteškoćama u razvoju insistiraju na procesuiranju svih koji su odgovorni za stanje u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

Traže obraćanje u federalnom Parlamentu, sastanak sa prestavnicima Vlade, ali i odgovore na brojna pitanja. Međutim odgovora, na koje je dužan odgovoriti federalni ministar za rad i socijalna pitanja nema. Kako N1 piše uspjeli su da dođu do bivšeg direktora Jasmina Čerimagića, ali nije želio da govori o teškom stanju u ovom Zavodu. Podsjećamo da je poražavajuće slike i teške optužbe na račun prethodnog direktora Zavoda Pazarić nedavno na sjednici parlamenta FBiH iznijela poslanica Naše stranke Sabina Ćudić.

– Vodio je štićenike, prema zvaničnim navodima inspekcije da renoviraju, na prinudni rad na njegovim nekretninama u Sarajevu, vožena su zvaničnim službenim vozilom Zavoda, odvozio ih je radnik Zavoda, kako bi od sredstava Zavoda renovirali nekretnine – kaže Ćudićeva.

U to vrijeme je bivši direktor bio Jasmin Čerimagić, i to u dva mandata. Prije toga obavljao je dužnost predsjednika Nadzornog odbora u ovoj instituciji. Za medije ne želi govoriti, a u telefonskom razgovoru za N1 kaže sve će objasniti na sudu. Do sada, kaže, niko ga nije saslušao.

Za to vrijeme jedanaest Udruženja i Saveta roditelja djece sa poteškoćama u razvoju zahtijevaju da se hitno procesuiraju i najstrožije kazne svi odgovorni, za nehuman odnos prema štićenicima u Zavodu Pazarić.

– Smijeniti NO, ili Upravni odbor neke ustanove ne predstavlja apsolutno ništa. Ti ljudi mogu poslije toga potpuno normalno da budu dio nekog drugog UO ili NO nekih drugih ustanova. Mi smo za to da se već jednom uspostavi princip krivične odgovornosti, za sve zloupotrebe, malverzacije i sva ona krivična djela koja su se dogodila tamo – kaže Edo Ćelebić iz Savjeta roditelja sa poteškoćama u razvoju.

Međutim, do sada nije poznato da li je neko od bivših direktora, članova UO ili NO saslušan. Iz Tužilaštva su samo kratko poručili da saslušavaju svjedoke i prikupljaju dokaze. Identičan odgovor poslali su medijima i iz Federalne uprave policije.

– Federalna uprava policije provodi aktivnosti na dokumentovanju krivičnog dijela po predmetu “Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić” – dodaje Čelebić.

Iako je Predstavnički dom Federalnog Parlamenta na prošlom zasijedanju odbio raspravu o stanju u Zavodu Pazarić, zakazana je nova tematska sjednica za 4. decembar.

Biće to prilika da se najviši federalni zakonodavni organ izjasni o aferi koja potresa javnost već tri mjeseca. Čeka se i stav Vlade o imenovanju novog rukovodstva Zavoda. O svemu ovome, resorni ministar Vesko Drljača, uprkos insistiranju i roditelja, ali i medija ćuti.

