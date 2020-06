Bio je njihov "mezimac": Niko ne zna zašto je Drago pucao u oca i majku

Tačno 24 sata nakon što je Drago G. (37) iz pištolja ispalio više hitaca u majku Anu (68) i oca Branka (67) u stanu u dubrovačkim Šipčinama, u četvrtak oko 23 časa uprkos intenzivnoj lijekarskoj intervenciji prestalo je kucati srce nesrećne žene.

Njoj je sin nanio stravične povrede glave kojima je nažalost podlegla, a Draginom ocu meci su povrijedili vratnu kičmu i torakalni dio te se i dalje nalazi u teškom stanju u bolnici i ne osjeća donji dio tijela. Paralelno s time, policijski službenici dubrovačke kriminalističke policije dovršili su istraživanje nad 37-godišnjakom kojeg sumnjiče za teško ubistvo i pokušaj teškog ubistva.

Ali umjesto da je predan tužilaštvu i ispitan u prostorijama Županijskog državnog tužilaštva u Dubrovniku nakon čega bi, prema ustaljenoj proceduri za njega bio predložen pritvor, Drago G. je hospitalizovan zbog, kako kažu iz dubrovačke policije, zdravstvenih problema.

KOMŠIJE U NEVJERICI

Ključni moment istrage biće njegovo psihijatrijsko vještačenje kako bi se utvrdilo je li 37-godišnjak u vrijeme stravičnog čina, kojem je prethodila nebulozna prepirka s roditeljima i koja je trajala neko vrijeme, bio uračunljiv i samim time svjestan onoga što čini i zašto uzima pištolj skriven u ormaru spavaće sobe.

U slučaju da vještačenje pokaže da je bio uračunljiv, prijeti mu višegodišnji zatvor, a utvrdi li se da je prilikom ispaljivanja metaka u roditelje bio neurančuljiv, za njega će biti predloženo psihijatrijsko liječenje u trajanju od šest mjeseci koje će se dalje produžiti sve dok za to bude potrebe, a ta će odluka zavisiti o njegovom zdravstvenu stanju i odlukama ljekarske struke.

Vijest da nema više Ane G., milog duha Dubrovnika, s nevjericom su prihvatili njene komšije, poznanici i prijatelji.

– Još uvijek nismo, kako se ono kaže, probavili vijest da je Drago pucao u mamu i u oca, a kamoli još na sve to da naše Anice više nema. Pa ta je žena živjela za sinove. Puna usta pozitive su joj bila za obojicu, a posebno za Dragu koji joj je bio mezimac, mlađe dijete. Često je znala ponavljati da jedva čeka da joj se sinovi skrase i da postane baka te da bi tada konačno bila ispunjena njena životna misija. Nije ovo zaslužila. Strah me pojmiti kako će to njen drugi sin Ivo izdržati. Što ako ostane i bez oca? Iako je Branko jak, nedavno je bio u bolnici jer su mu noge otkazivale, i onda sad ova nevolja ga snađe – kaže za Jutarnji list jedna stanarka Podstranjske ulice u kojoj se u srijedu naveče dogodio krvavi zločin.

Drugi komšija strahuje kakav će sada biti odnos između dvojice braće.

– Nadam se da će Dragi njegov brat ipak biti oslonac tokom boravka u pritvoru. Nisu to lake situacije. Ljudi u sekundi skrenu s pameti. Vjerujem da Drago nije planirao ubiti roditelje nego je to bio neki trenutak ludila koji se možda nikada ni ne razjasni, bez pravog motiva, ničim izazvan – mišljenja je drugi komšija.

Podsjetimo, u srijedu oko 23 sata nakon kraće prepirke s roditeljima Drago je u njih iz, najvjerovatnije očevog pištolja, ispalio nekoliko metaka te ih ostavio u lokvi krvi, a on se dao u bijeg. Komšije su čuli povišene tonove te su alarmirali policiju koja je oko 3.30 sati pronašla rastrojenog muškarca u jednom objektu unutar vrta u naselju Sedam smrtnih grijeha, ali ne i oružje kojim je nanio stravične povrede roditeljima.

Šta je natjeralo na ovako krvavi zločin mladića, za kojeg mještani kažu da je miran, pristojan i vrijedan, možda se nikad ne otkrije.