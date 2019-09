Senad Basarić, osumnjičeni za ubistvo nevjenčane supruge Irme Forić, pripadnice Granične policije BiH, danas je nakon hapšenja izjavio kako je ona preminula nakon što se okliznula u stanu i udarila u glavu.

Njegov advokat Omar Mehmedbašić rekao je kako je Basarić izuzetno potresen te da tvrdi kako nije počinio ubistvo. Kako kaže, nakon smrti Irme Forić, on se pokušavao ubiti nekoliko puta.

Navodno su, prema izjavama Basarića, njih dvoje uskoro planirali i vjenčanje.

"Oni su se upoznali preko Fejsbuka i onda su počeli izlaziti. Poljubili su se nekoliko puta, izlazili su i onda ga je ona pozvala da žive zajedno. Tu se rodila neka ljubav i oni su se trebali vjenčati. Taj dan su bili na izletu na Igmanu i kad su se vratili u stan, on je ispričao kako je prosuo kečap. Dok je on to čistio, ona se okliznula, pala i udarila glavom u dasku za meso. On je tu valjda pokušao da je izvadi. Kako je dalje ispričao, poslije toga je zvala njena kćerka, zvonili su telefoni, a on je iz straha uzeo telefon i govorio kako su u Mostaru. Plašio se da neće znati objasniti šta se desilo. Bio je tu još jedan dan, a onda je otišao iz stana. Govorio je kako je htio skočiti sa zgrade, a onda je popio 20 tableta želeći se ubiti. Potom je u autu stavio šlauf u auspuh i tako se htio ubiti. Međutim, neko je naišao, zaustavio ga i poslije toga ga je pronašla policija", rekao je Mehmedbašić.

On dodaje kako sada čekaju nalaz vještaka medicinske struke koji će utvrditi povrede uslijed kojih je Forić preminula.

"On je potresen i rekao je da je volio više od života", prenio nam je Mehmedbašić riječi njegovog branjenika.

Basarić je danas u poslijepodnevnim satima predat u nadležnost Tužilaštvu Kantona Sarajevo gdje će biti zadržan 24 sata. U tom roku postupajući tužilac će odlučiti o eventualnom prijedlogu za pritvor.

Podsjećamo, beživotno tijelo Irme Forić pronađeno je sinoć u stanu u sarajevskom naselju Dobrinja. Basarić, inače njen nevjenčani suprug iz Mostara, osumnjičen je za njeno ubistvo. On je jutros nakon bjekstva uhapšen na području opštine Novi Grad.