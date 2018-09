Banjaluka: Vikendica inspektorke rada uništena u eksploziji plinske boce

Eksplozija plina odgovorna je za potpuno uništenje vikendice Jasmine Čapljak, inspektorke rada u Odeljenju za inspekcijske poslove u Gradskoj upravi Banjaluka.

-Plin je ostao otvoren i došlo je do varničenja i eksplozije, nakon koje je urušena vikendica – objasnio je izvor iz policije.

Podsjetimo, vikendica u Priječanima kod Banjaluke demolirana je iz temelja u potpunosti, a policija je jutros obavila uviđaj kako bi utvrdila tačne uzroke.

Dijelovi krovne konstrukcije uništene vikendice razbacani su desetinama metara okolo.

U policiji su ranije rekli da je od 4. do 6. septembra do 18.35 časova u Priječanima na neutvrđen način došlo do većeg oštećenja vikendice vlasništvo J. Č. iz Banjaluke, te da su tom prilikom nastala oštećenja na prozorima, vratima, te dijelovima zidovao. O svemu je obavješteno tužilaštvo.