Banjaluka: U ugostiteljskom objektu organizovana prostitucija, uhapšeno nekoliko osoba

U policijskoj akciji "Dolar" banjalučka policija uhapsila je više lica zbog organizovanja prostitucije i posjedovanja droge.

"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka, u toku prethodne noći, realizovali su operativnu akciju kodnog naziva "Dolar", a koja je usmjerena na otkrivanje prostitucije i neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga. Izvšena je operativno taktička radnja racija u ugostiteljskom objektu u Banjaluci vlasništvo L.Ž. iz Prnjavora. L.Ž. je lišen slobode zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela "Navođenje na prostituciju" i "Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije"", saopšteno je iz PU Banjaluka.

U okviru ovih aktivnosti lišena su slobode i lica inicijala A.M. i N.Š. iz Banjaluke, M.V., A.S., Z.D. i N.К. iz Republike Srbije zbog osnova sumnje da su za novac pružali seksualne usluge u ugostiteljskom objektu. Кod navedenih lica pronađena je i oduzeta određena količina novca.



"Slobode su lišena i četiri državljana Republike Slovenije i to lica B.Ć. kod kojeg je pronađena određena količina bjele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu "Кokain", M.S., A.D. i M.F. za koje je izvršenim testiranjem utvrđeno da su pozitivni na prisustvo opojne droge kokain", navodi se u saopštenju PU Banjaluka.

U toku je kriminalistička obrada lica i rad na dokumentovanju navedenog predmeta. Sve mjere i radnje u okviru ove akcije preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Određene aktivnosti u okviru ove akcije i dalje su u toku.