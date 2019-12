Banjalučki "Spajdermen" nastavio da pljačka: Upada u stanove, krade novac i nestaje bez traga

Serijski lopov poznatiji kao Spajdermen nastavio je sa pljačkama imovine građana na području Banjaluka, a posljednja krađa zabiljeležena je u banjalučkom naselju Lazarevo.

– Lopov se uz pomoć merdevina popeo na prvi sprat, a zatim preko balkona ušao u stan – izjavio je izvor iz Policijske uprave Banjaluka.

Nakon premetačine lopov je sa plijenom pobjegao u nepoznatom pravcu.

Po načinu izvršenja krivičnih djela, ovaj serijski lopov dobio je kultni nadimak Spajdermen.

On je na gotovo identičan način u proteklom periodu opljačkao nekoliko kuća, a zabilježene su i neuspjele pljačke. Na gotovo identičan način Spajdermen je provalio i u porodičnu kuću u banjalučkom naselju Nova Varoš.

Odnio i balkonska vrata

Tokom uviđaja policajci su ostali u čudu, jer je lopov sa sobom odnio i kompletna balkonska vrata!

– Niko sa sigurnošću ne zna na koji način se lopov popeo na balkon, ali priča da su i u slučaju pljačke kuće u Novoj varoši korištene merdevine itekako ima smisla – objasnio je izvor iz Policijske uprave Banjaluka.

U prethodnom periodu i građani u banjalučkom naselju Sime Matavulja imali su priliku da se sretnu sa serijskim lopovom, iako nisu ni znali da je riječ o opasnom kradljivcu.

– Komšija je primjetio čoveka koji je naslonio merdevine na balkon na prvom spratu i počeo da se penje. Na svu sreću, komšija je upitao neznanog gosta o čemu se radi, nakon čega se ovaj spustio i pobjegao – ispričala je stanarka za Srpskainfo, koja je željela da joj ne otkrivamo ime.

Pitanje koje se postavlja jeste kako lopov mjesecima pljačka imovinu Banjalučana, a da mu policija ne može ući u trag, te zašto nadležno ćute i ne upozore građane, koji bi se vjerovatno uspješnije izborili sa ovim kradljivcem.

Pao i Apostol

Podsjetimo, policija je ranije u akciji kodnog naziva „Bitolj“ uhapsila državljanina Sjeverne Makedonije Apostola Benedevskog, koji je više od dvije godine pljačkao stanove i kuće u Banjaluci. Pao je zbog bizarnog razloga, jer mu je na mjestu jedne neuspjele pljačke ispao pasoš.

Nakon hapšenja Bendevski je priznao 20 pljački u Banjaluci, odnosno teških krađa u kojima je prema navodima iz Policijske uprave Banjaluka pričinjena materijalna šteta od preko 100.000 maraka.

Zanimljivo je da je Benedevski nakon priznanja u rekordnom vremenu proslijeđen dalje, odnosno nije ni saslušan kod nadležnog tužioca, niti je uopšte bilo zatraženo njegovo pritvaranje, iako je Banjalučanima pričinio veliku materijalnu štetu u svojim pljačkaškim pohodima.

Utvrđeno je da je Benedevski na području policijske uprave pljačkao od septembra 2017. do novembra ove godine. Među opljačkanim stanovima bio je i stan prvog čoveka UIO BiH Mire Džakule u banjalučkom naselju Nova Varoš.

Do 15 godina zatvora

Prema Krivičnom zakoniku Republike Srpske, optuženi za teške krađe mogu biti osuđeni i do 15 godina robije, u zavisnosti od visine materijalne štete koju su napravili. Tako, na primjer, ako je šteta od 10.000 do 50.000 maraka izvršilac se može kazniti od dvije do 10 godina robije. Međutim, ukoliko materijalna šteta prelazi 50.000 maraka, optuženi se može osuditi na 15 godina zatvora.