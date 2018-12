Banjaluka: Osnovac čakijom prijetio vršnjaku zbog djevojčice

Učenik devetog razreda (14) banjalučke Osnovne škole “Vuk Karadžić” čakijom je prijetio svom drugu iz razreda na putu u blizini ove obrazovne ustanove, a sve to zbog djevojčice koju obojica simpatišu.

Sve se desilo 29. oktobra nakon završetka nastave, kada su se dva dječaka, koja su i komšije, posvađala na putu do autobuske stanice.

Do naguravanja je došlo na nekih pola kilometra od škole, gdje je jedan od njih poručio drugu da ima čakiju i da će ga povrijediti. Srećom, sve se završilo bez posljedica.

"Tu je bilo još đaka, ali nije došlo do tuče. Učenik na kraju nije izvadio čakiju, niti je bilo koga povrijedio. Dječak sa kojim se sukobio je sve ispričao roditeljima, koji su alarmirali policiju i nadležne u školi. Narednog dana pretresli smo ga i kod njega pronašli i oduzeli čakiju", kazala je direktorica ove škole Tatjana Vilendečić.

Učenik kojem je prijećeno otišao je na ljekarski pregled, koji je pokazao da nema povreda.

"Sa nama je kontaktirala i policija, a o svemu smo obavijestili roditelje i Centar za socijalni rad. Razgovarala sam sa njim, kao i pedagog škole. Dječak kod kojeg smo pronašli čakiju ranije nije pravio probleme. Inače je dobar ili vrlo dobar đak i sve ovo nas je iznenadilo", kazala je Vilendečićeva.

Ona je ispričala da ova dva četrnaestogodišnjaka od ranije imaju nesuglasica zbog djevojčice koja se sviđa obojici.

"Nekada su zajedno išli u razred, koji je kasnije podijeljen na dva odjeljenja. Djevojčica koja im se sviđa ostala je u razredu u koji ide dječak sa kojim se sukobio. Njih dvojica je simpatišu od petog razreda", rekla je Vilendečićeva.

Do zaključenja ovog broja “Glasa Srpske” nismo dobili odgovor iz Centra za socijalni rad, kao ni odgovor iz Policijske uprave Banjaluka.

Loše vladanje

Nadležni u školi su kaznili maloljetnika kod koga su pronašli čakiju.

"Smanjili smo mu vladanje na loše i to zbog toga što je donio čakiju u školu, a ne zbog navodnih prijetnji, jer se to desilo izvan škole. Inače to je i najstroža kazna", kazala je Vilendečićeva.