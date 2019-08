Baka zlostavljane djevojčice očajna: Zlotvor je dvije godine silovao moju unuku (13)

M. L. (70), kod koje se sklonila J. S. (13), žrtva svog očuha Jablana V. (39), kaže da je djevojčica u policiji ispričala da je silovana od svoje 11. godine.

Nadam se da zet nikada neće izaći iz zatvora! Dvije godine je silovao moju unuku, mučio ju je. Jadno dijete, šta je preživjelo. Sada je kod mene i nadam se da će uspjeti da prevaziđe traume.

Ovako je za Kurir počela svoju ispovest M. L. (70), baka trinaestogodišnje J. S. iz Kisača, koja je 26. avgusta pobjegla od kuće jer ju je očuh Jablan V. (39) seksualno zlostavljao.

Pobjegla od kuće

Poslije dva dana, prekjuče, policija je pronašla J. S. u Budisavi i tada je otkrivena mračna tajna ove porodice.

"Dete je sada kod mene, jer nije htjela ni da čuje da se vrati kod majke, tj. kod moje kćerke. Radnici iz Centra za socijalni rad bili su ovdje i pregledali kuću i sobu u kojoj će unuka spavati. Dozvolili su da boravi kod mene - sa knedlom u grlu priča baka i nastavlja:

"Jadna moja unuka! A i šta ja doživjeh u ovim godinama, da saznam da mi je unuka silovana, i to unazad dvije godine. Znači on je nju silovao od njene 11. godine. Mučio ju je godinama. Ona je sve to ispričala u policiji i svi dokazi su tamo. Toliko ih ima da se nadam da zlotvor neće nikada izaći na slobodu.

Baka kaže da nije ona prijavila policiji vanbračnog supruga svoje kćerke, već da je unuka više puta pozivala 192 u namjeri da kaže šta joj se dešava, ali nije imala hrabrosti, pa je samo ćutala. Međutim, policajci su locirali odakle dolaze pozivi i pozvali su J. S. i njenu mamu na razgovor. Poslije davanja iskaza, J. S. nije željela da se vrati kod majke i pobjegla je.

"Ona je sama u policiji ispričala za silovanje, a kada je njena majka to čula, pobjesnela je na dijete, umjesto na Jablana. Djevojčica je u tom momentu odlučila da pobjegne jer je to za nju bilo jedino rješenje. Hvala bogu da su je brzo našli i da je živa" priča šokirana M. L.

Plašila se

Naša sagovornica se prisjeća da se njena unuka u proteklom periodu čudno ponašala.

"Kada je ostajala da spava kod mene, molila me je da zaključam kapiju, plašila se, ali nikada mi nije palo na pamet da se tako iživljavaju nad njom. Sada mi je ispričala da je on to radio kada joj mama ode na posao, a ona ostane sama sa tim idiotom", očajna je baka.

Podsjetimo, policija je prekjuče uhapsila Jablana V. zbog sumnje da je silovao maloljetnu pastorku. On je nakon hapšenja priznao da je imao seksualne odnose sa djevojčicom. Inače, J. S. je usvojeno dijete. M. L. ju je usvojila kada je imala godinu dana i osam mjeseci.

Dete tvrdi da je majka sve znala

Baka M. L. kaže da joj je unuka ispričala da je njena mama znala za seksualno zlostavljanje.

"Dijete tvrdi da je majka znala. Joj, ne znam kako ovo da preživim, a znam da sam jako potrebna sada djetetu i da je njoj najteže - zaključuje baka M. L.

Očuh priznao da je silovao 13-godišnju djevojčicu