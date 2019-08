Bajonetom ubo komšinicu i posjekao njenog supruga

Krvavi napad u komšiluku obilježio je dan u selu Kruškik na ulazu u Gradišku. Alen Stojadinović iz ovog sela pokušao je sinoć vojnim bajonetom da ubije komšije Milovana i Miru Ljoljić. Miru je ubo u grudni koš, a Milovan je izašao iz kupatila i uspio da savlada Stojadinovića, uz pomoć komšije koji je čuo komešanje u kući i pritrčao u pomoć. Napadač je ubrzo nakon toga uhapšen, Milovanu su zavijene posjekotine i pušten je kući, dok je Mira ostala na liječenju.

U kući Ljoljića, tik uz put, zatekli smo nekoliko komšija i rođaka, koji su došli čim su čuli da je Milovan pušten na kućno liječenje. Ipak, gazda kuće nije htio pred kameru.

Milovan Ljoljić nam je rekao da su i prije imali problema sa Stojadinovićem, koji živi 50-ak metara daleko od njih, jer im je prošle godine zapalio štalu. Što se sinoćnjih događaja tiče, ne sjeća se previše, jer je, kaže, još u šoku. Motiv - ne zna. Njihov komšija iz Kruškika kaže da sa njima nije imao nikakvih problema.

"To su moje prve komšije, sa kojima sam ja uvijek zadovoljan bio. Nisu ništa pokazivali, ni jedan ni drugi, ništa loše. Šta je sa njihovim problemom, u to ne bih ulazio. To najbolje njih dvojica znaju. Kao komšije, sa mnom nisu imali problema," rekao je Zoran Miljačković.

Majka uhapšenog Stojadinovića, koja je pozvala policiju sinoć, u kratkom razgovoru nam je rekla da njen sin ima psihičkih problema i da pije lijekove za smirenje. Kaže da postaje problematičan kada kombinuje tablete sa alkoholom, a da je juče pio prvi put nakon nekoliko mjeseci. U policiji kažu da se napadač nije opirao hapšenju.

"Policija nije upotrijebila silu prema licu koje je učinilo predmetno krivično djelo, lice je lišeno bez upotrebe sile, a prethodno je savladano od strane oštećenih, i komšija koji su prišli u pomoć licima koja su napadnuta," rekao je Bojan Škorić, načelnik Policijske uprave Gradiška.

Četrdesetjednogodišnji Stojadinović je tokom dana predat u nadležnost Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka, a ranije sa zakonom nije imao problema. Kako nezvanično saznajemo, nedavno je u jednoj firmi u Gradišci dobio otkaz zbog fizičkog napada na radnika.