Autom se u punoj brzini zabio u stub i pokupio ženu

Došao sam na mjesto nesreće, a ono što sam vidio me potreslo do srži. Sudeći prema izgledu automobila, u stub se zabio velikom brzinom, rekao je čitalac.

Bio sam u tramvaju koji je baš bio na stanici kraj Kapucinske ulice kad sam vidio automobil kako prelazi u suprotni smjer. Pokosio je djevojku koja je na zebri čekala da pređe cestu, ispričao je juče svjedok nesreće u zagrebačkoj Dubravi.

Na stanici i u okolici bilo je puno ljudi koji su užasnuto i nemoćno gledali kako djevojka doslovno leti od siline udarca. Odbacio ju je najmanje 10 metara dalje sve do tramvajske stanice gdje je udarila glavom. Bila je u nesvijesti te je krvarila. Do nje su odmah dotrčali slučajni prolaznici koji su zvali Hitnu pomoć. Pokušali su joj spriječiti krvarenje do dolaska ekipe ljekara i tehničara. Prevezli su je u KB Dubrava, a njeno stanje još nije poznato.