Auto pokosio tinejdžera dok je vozio bicikl: Polomljena mu ruka, vozač u bjekstvu

U subotu 25 jula , posle 21 čas, došlo je do saobraćajne nesreće na Telepu u Ulici Heroja Pinkija u kojoj je povređen dečak koji je bio na biciklu. Na dečaka je dok se uredno kretao kolovozom, naleteo beli Pežo karavan. Nakon toga vozač se nije zaustavio veće je pobegao u nepoznatom pravcu. Kretao se od Kamenjara ka Limanima. Dečaku je polomljena ruka, zadobio je povrede kuka i ima kontuzione povrede. Policija je izvršila uviđaj i intenzivno traga za vozačem. Porodica dečaka moli sve koji imaju informacije da se jave policiji na broj 192. Više na nsuzivo.rs

