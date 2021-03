ATV EKSKLUZIVNO SAZNAJE: Na Jahorini uhapšen Slobodan Milutinović "Snajper"

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uhapsili su na Jahorini Slobodana Milutinovića, zvani Slobo snajper iz Novog Sada.

Posjećamo, Milutinović, kontroverzni čelnik Fudbalskog kluba Kabel, dobro je poznat policiji, ima debeo dosije i zabranu dolaska na stadion. Presudom Osnovnog suda u Novom Sadu, zbog nasilja mu zabranjen pristup stadionu "Karađorđe" kad FK Vojvodina igra utakmice. Snajper (kako je poznat u podzemlju) predstavlja zato pravi fenomen - fudbalskog radnika proteranog sa fudbalskih terena.

Kako je Milutinović, uopšte, sa ulice ušao u profesionalni sport? Snajperov uspon zapravo je blisko vezan za period vladavine Bate Kankana, Radomira Butorovića, pokojnog kontroverznog direktora Vojvodine kome je Milutinović bio tjelohranitelj. Milutinović je tada bio jedan od vođa frakcije G-3, navijača Voše.

Davio fudbalera

Njegovo divljanje po sportskim borilištima dolazi pod lupu javnosti 2017. godine. Tada je, poslije završetka utakmice Ružomberok - Vojvodina u Slovačkoj, koju je domaćin dobio sa 2:0, fudbaler Nikola Trujić medijima ispričao da ga je u svlačionici napao Slobodan Milutinović, koji je sa još desetak pristalica Vojvodine ušao u svlačionicu.

- Milutinović me je uhvatio za vrat i počeo da me vuče do klupe. On mi je rekao: "Šta ti glumiš?! Dokle mi tebe više da trpimo!". Kada je on završio, šakom u glavu me je udario njegov rođeni brat Nenad i dodao: "Vidjećemo se mi u Novom Sadu!" - ispričao je Trujić novinarima nakon napada. Fudbaler je objasnio da su mu navijači rekli da "neće više da ga trpe u timu, da više neće igrati", kao i da više nije igrač Vojvodine i da će podnijeti tužbu protiv kluba i napadača.