Alipašino polje - moguća lokacija masovne grobnice sarajevskih Srba

Pripadnici federalne uprave Civilne zaštite cijelo jutro su detektorima pretraživali polje u blizini RTV doma. Prema tvrdnjama svjedoka postoji sumnja da su tu zakopani ubijeni sarajevski Srbi.

Predsjednik Udruženja porodica nestalih sarajevsko-romanijske regije Milan Mandić, još u martu 2016. godine tražio je od Tužilaštva BiH da se ta lokacija istraži.

"Perama mojim saznanjima od svjedoka koji su gledali to, preko puta su stanovali na osmom i na devetom spratu, to se radilo u decembru 1994.godine, da je iskopana velika rupa, da su donijeli reflektore pošto je bila noć, oni nisu vidjeli šta su radili po noći, pošto su to zagradili, međutim drugi dan su vidjeli da jsu na šep službi dovukli jedan kombi Ggradskog saobraćaja koji je bio spaljen, istovarili, stukli ga kašikom, ubacili ga u tu rupu i zatrpali ga zemljom", rekao je Milan Mandić, predsjednik Udruženja porodica nestalih Sarajevsko-romanijske regije.

Baš na mjestu gdje je, prema tvrdnjama svjedoka bila iskopana rupa, zasađeni su bagremovi. Srpske porodice koje i dalje traže posmrtne ostatke svojih najbližih zahtjevaće od Tužilaštva BiH da se baš taj dio prekopa.

Na obali Miljacke, samo par stotina metara od današnje lokacije, prije pet godina, takođe po prijavi svjedoka, pronađeni su posmrtni ostaci Slobodana Odžakovića. Tužilaštvu BiH to, ipak nije bilo dovoljno da nastavi dalje iskopavanje, iako su to zahtjevale porodice nestalih sarajevskih Srba.

Nažalost porodice su jedine koje aktivno tragaju za informacijama i svjedocima. U Republičkom centru za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih kažu da su mnoge lokacije izgubljene, baš zbog neažurnosti Tužilaštva BiH.

"Tu prije svega zasluga ide gospodinu Mandiću koji je aktivno kroz svoje djelovanje i nevladinu organizaciju; bavio se i prikupljanjem materijalnih dokaza kako bi se lociralo jedno mjesto. S druge strane kada su u pitanju sarajevski Srbi gdje se nalaze, pa vezano i za tu lokaciju i za sve ostale lokacije trebaju da daju sarajevske vlasti, jer mi treba da znamo da su Srbi ubijani i po ulicama, po svojim stanovima i da su tu ležali danima, i da je komunalno preduzeće iz Sarajeva radilo na uklanjanju tih posmrtnih ostataka i zakopavanju na određene lokacije", kazao je Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Republike Srpske.

Ekshumacija na Alipašinom polju zavisi od odluke Tužilaštva BiH. Ako budu uvažili zapisnik federalne Civilne zaštite, postupajući tužilac moraće da traži nalog za iskopavanje.