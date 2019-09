Aleksandra (15) koju su maltretirali u školi je dijete s posebnim potrebama

Barajevo posljednjih dana potresa incident između maloljetnih djevojčica (14), koji se odigrao tik uz zidove OŠ "Knez Sima Marković". Dvije maloljetnice naizmjenično su šamarale svoju vršnjakinju, a za sve to vrijeme druga djeca su se smijala i sav incident zabilježila kamerama telefona.

Prethodno se spekulisalo o tome kako je do incidenta došlo na školskom igralištu OŠ "Knez Sima Marković", no kako saznajemo - tuča se odvijala na zadnjem ulazu ove škole. Kako to da za vrijeme nastave niko nije čuo šta se dešavalo tik ispred ulaznih vrata i ispod prozora ove škole i zašto niko nije reagovao, samo su neka od pitanja na koje Barajevci nemaju odgovor.

Podsjetimo, video snimak na kome dvije djevojčice fizički i verbalno napadaju treću potresao je javnost. Maloljetne D.I., I.O. i A.M. (imena poznata redakciji) sukobile su se tik uz zidove barajevske osnovne škole, dok je nastava još bila u toku. Zašto učenice za vrijeme nastave nisu bile u školskim klupama srednje škole, već u dvorištu obližnje osnovne škole, misterija je nastavnicima i Barajevcima.

Od tri djevojčice, dvije I.O. i A.M. pohađaju barajevsku srednju školu - smjer trgovinski tehničar i idu u isto odeljenje, dok je treća djevojčica D.I. sa Zvezdare, gdje kako kažu upućeni u slučaj, i pohađa srednju školu.

Mještani Barajeva sa kojima smo imali priliku da razgovaramo željeli su da ostanu anonimni, budući da je ovo prvi put da jedan incident u okviru škole prouzrokuje ovoliko interesovanja policije i medija. Roditelji djece koja pohađaju barajevsku osnovu, ali i srednju školu, kažu da im je jedna od nasilnica I.O. poznata iz priče djece, te kako je i ranije imala ispade i kako niko od djece nije bio oduševljen idejom da se druži sa njom, na šta su djeca klimala glavom.

Vršnjaci je optužuju za "snobovsko i bahato ponašanje", a kako kažu još prije nego što im je postalo jasno šta se zapravo desilo (prije pojave videa), I.O. se hvalila po školi riječima "Kako sam je prebila". Mještani pričaju i kako je djevojčicin otac bivši policajac, razriješen dužnosti, te kako mu je nedavno oduzet pištolj. Dodaju i to da bi djevojčica mogla da završi u popravnom domu zbog lošeg vladanja i nasilničkog i nedoličnog ponašanja.

Gosti, ali i konobar kafića u blizini škole pričaju kako je I.O. danas od strane učenika srednje škole dočekana uvredom i povikom: "Klošarko". A.M. žrtva vršnjačkog nasilja, kako saznajemo danas u Barajevu, djevojčica je s posebnim potrebama.

"A.M. je djevojčica s posebnim potrebama. Zbog toga djeca često nisu željela da se druže sa njom", rekla je Marina Marković za Espreso. - Roditelji su joj razvedeni, a ona živi sa majkom u sasvim pristojnim uslovima. Prosječan život. Oni nisu iz Barajeva", objašnjava Marković.

Vršnjaci pričaju kako je A.M. i ranije trpila ovakvu vrstu zlostavljanja i na drugim mjestima, te kako je osnovnu školu navodno pohađala u Belim Vodama u Beogradu. Takođe, na nekoliko mesta oko škole uočili smo pripadnike policije. Ono što je najviše potreslo žitelje Barajeva jeste činjenica da je direktor Dobrivoje Jelić smijenjen sa ove pozicije, nakon 30 godina staža.