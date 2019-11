Kako Blic nezvanično saznaje, Ministarstvo inostranih poslova Ekvatorijalne Gvineje dostavilo je juče diplomatskim kanalima zvaničnicima u Srbiji informaciju u kojoj se navodi da je do otmice došlo 20. novembra ujutru na brodu “Vorden”, koji snabdjeva naftne platforme na nalazištu “Safir”.

Brod je napustio naftno polje smješteno na 12 nautičkih milja od obale i krenuo je prema Lubi, lučkom gradu na južnom ostrvu Bioko, kada je napadnut.

– Platformu su napali pirati koji su krenuli ka luci Luba i oteli sedmoricu članova posade. Među njima je i jedan srpski državljanin, Aleksandar Terek – kaže izvor Blica

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije zatražiće od ambasade Ekvatorijalne Gvineje zvanične podatke, a o ovoj informaciji obaviješten je i srpski počasni ambasador Vlastimir Radović.

Terek više od 10 godina unazad radi na prekookeanskim plovidbama. Pomorski fakultet završio je u Kotoru, a osim za američku kompaniju “Ekson mobajl”, na čijem se brodu nalazio kada je kidnapovan, radio je i za poznatu turistički orijentisanu kompaniju MSC, koja putnike vodi na krstarenja širom planete. Prije nekoliko godina je i u srpskim medijima govorio o svojim iskustvima na plovidbama.

Equatorial Guinea: ExxonMobil says pirates kidnap 7 seamen from supply vessel | P.M. News https://t.co/dKZzQdlBaa #GulfofGuinea #piracy #marsec

– U ovom poslu je najvažnije da poslodavci steknu povjerenje u tebe, jer dok si na brodu odgovoran si za velike vrijednosti. Brodovi na kojima radim tovare od 5.000 do 14.000 kontejnera, što znači da nose teret iznad 100.000 bruto registarskih tona. Svaki propust u mašinskom odeljenju mogao bi skupo da me košta. Nema tu mnogo filozofije, radnici na brodu su tu zbog zarade, a poslodavci ih drže kako bi ih sa što manje troškova što bolje iskoristili. Teretnjak je primjer globalizacije i ukrštanje interesa jačih i slabijih – rekao je prvi brodski mašinac Terek prije nekoliko godina za Politiku.

“Ekson mobajl” jedna je od najvećih multinacionalnih kompanija koje se bave naftom i gasom. Prošle godine su imali prihod od 279 milijardi dolara.

Ekvatorijalna Gvineja nalazi se na južnom obodu Gvinejskog zaliva, jednog od svjetskih žarišta za pomorsko piratstvo. Za prvih devet mjeseci ove godine, u ovom regionu zabilježeno je čak 82 odsto otmica posada na svijetu, saopštio je Međunarodni pomorski biro.

Pirati u Gvinejskom zalivu ponekad preusmjeravaju brodove po nekoliko dana, dovoljno dugo da opljačkaju teret i zahtijevaju otkupninu prije nego što oslobode članove posade.

#EquatorialGuinea #Alert: Suspected pirates attack commercial vessel, kidnap crew members approximately 55km northwest off the Luba port on November 20 #piracy #crime #Africa pic.twitter.com/FC9IRCar14

— MAX Security (@MaxSecurityLTD) November 21, 2019