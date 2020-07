Protiv inspektora Poreske uprave Republike Srpske Nemanje Barovića i Mihajla Ristića podnesen je izvještaj Republičkom tužilaštvu zbog sumnje da su duže vremena od privrednika u Prijedoru uzimali mito.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske rekli su, navodeći inicijale, da su pomenuti inspektori otkriveni u nastavku policijske akcije "Svodna", koja je pokrenuta prije dva mjeseca.

Upravo prije dva mjeseca u ovoj akciji uhapšen je Barović u trenutku kada je uzeo mito u označenim novčanicama.

Nakon hapšenja, Baroviću je bio određen jednomjesečni pritvor, koji mu je zatim produžen i još uvijek se nalazi iza rešetaka.

- Oni su svi osumnjičeni da su od avgusta 2017. do jula 2019. godine počinili 11 krivičnih djela. Barović se sumnjiči da je kao inspektor PU počinio šest krivičnih djela, i to tri primanja mita i tri zloupotrebe položaja - pojasnila je portparolka MUP-a, Mirna Miljanović, ne otkrivajući imena osumnjičenh.

Nelegalne radnje

Kada je u pitanju Ristić, njega policija sumnjiči za primanje mita i zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja.

Osim inspektora, ovom istragom su obuhvaćeni i N.Š, M.B. i D.Ј, protiv kojih će biti podnesen izvještaj zbog davanja mita Baroviću i Ristiću.

Izvor Srpskainfo je pojasnio da je nakon hapšenja Barovića, u maju ove godine, počelo da se odmotova klupko njegovih nelegalnih radnji na području Prijedora.

- Prema izjavama svjedoka, Barović je bukvalno iznuđivao novac prilikom kontrole pravnih lica. On bi dolazio u kontrolu raznih radnji i preduzeća na području Prijedora i govorio vlasnicima kako im je utvrdio određene nepravilnosti. Zatim bi im objašnjavao da on to može sve srediti ukoliko mu daju određene novčane iznose - kaže izvor iz istrage.

Od 200 do 10.000 KM

Dodaje da im nije bilo bitno koliko će novca uzeti. Tako su od nekih vlasnika uzimali i po 200 maraka, dok su druge "olakšali" i za po 10.000 maraka.

Izvori portala Srpskainfo otkrivaju da za sada se ne može utvrditi koliko su tačno novca iznudili od privrednika.

- Nakon što je prvi put objavljeno da je Barović uhapšen zbog uzimanja mita, imamo osjećaj da su vlasnici firmi u Prijedoru odahnuli, jer su doslovno imali osjećaj da ih on reketira. Nakon što su vidjeli da je on iza rešetaka, krenuli su redom da ga prijavljuju u policiji - dodao je izvor iz istrage i rekao da se očekuje da u narednom periodu bude još prijava protiv poreskih inspektora.

Podsjetimo, Barović je uhapšen u maju ove godine u akciji "Svodna" kada je policija u njegovoj garaži pronašla 21.400 evra, i to sakrivenih u knjizi "Etički kodeks za profesionalne računovođe".

Označeni novac

Prije toga, policiji je vlasnik jednog auto-placa prijavio da mu je Barović tražio 5.000 maraka mita i tada je pokrenuta akcija.

Nakon toga, inspektori su toj osobi dali označeni novac i Barović je uhapšen u trenutku kada je uzeo novčanice. Potom je policija pretresla njegovu kancelariju i kuću i pronašla pomenuti novac.

Sumnja se i da ovaj novac potiče od uzimanja mita, pa je akcija protiv njega nastavljena i u narednom periodu.

Poziv građanima

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske rekli su da je akcija "Svodna" usmjerena na otkrivanje koruptivnih krivičnih djela, a pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet nastaviće i u narednom periodu aktivnosti na otkrivanju ovih krivičnih djela.

- Pozivamo građane da prijave krivična djela korupcije, kako bi se izvršioci tih djela mogli procesuirati - poručila je Miljanovićeva.