Afera "Krim-tim": Leon i ranije napao sjekirom, pao treći akter

Leon Lučić, zvijezda serijala "Krim Tim 2", koji je trenutno u bolnici zbog teških povreda koje je dobio u tuči nakon što je pokušao iznuditi 100.000 evra od jednog privatnika, je prije tri mjeseca nepravomoćno osuđen na Opštinskom sudu u Pazinu zbog ozbiljnih prijetnji smrću, javlja Glas Istre.

U Dugoj je Uvali sredinom 2016. godine sjekirom napao advokate Marina Fola, Mirelu Paulu Frlan i Igora Stepančića iz Industrogradnje.

- Želim sve to zaboraviti i tada sam izjavio da ga ne želim više nikad vidjeti. Samo to. Bilo je to poodavno i sve stoji u zapisniku na sudu. Napao me sjekirom, a na sudu sam bio pozvan kao svjedok - kratko je komentirao pulski odvjetnik Marino Folo moleći za razumijevanje jer sve želi ostaviti iza sebe. Lučić je za to osuđen na devet mjeseci zatvora.

Kako nezvanično saznaje Jutarnji list, policija je u utorak uhapsila i trećeg čovjeka koji se dovodi u vezu s pokušajem iznude od zaprešićkog privatnika. U utorak naveče je policija pretražila stan trećeg aktera, a u srijedu bi trebali nastaviti istragu.