4 policajca iz FBiH osumnjičena za polni odnos s djevojčicom pušteni na slobodu

Slučaj hapšenja četvorice policajaca iz Bihaća zbog sumnje da su imali polne odnose sa 15-godišnjom djevojčicom, koje je izazvalo veliku buru u BiH dobio je neočekivan obrat.

Naime, kako je zvanično potvrđenu u Opštinskom sudu u Bihaću osumnjičeni pripadnici MUP USK pušteni su na slobodu, jer je sudija za prethodni postupak odbio zahtjev postupajućeg tužioca da im se odredi jednomjesečni pritvor, jer kako su obrazložili nije dokazano da su počinili ovo krivično djelo, saznaje Avaz.

Kako nam je pojašnjeno tužilac na ročištu za određivanje pritvora nije ponudio dokaze da su četvorica policajaca počinila krivilno djelo polni odnos s nemoćnom osobom. Na pitanje da li će doći do prekvalifikacije krivičnog djela od strane tužioca, odgovoreno nam je da to Sudu nije poznato niti je to njihov posao.

Podsjećamo da su pripadnici Federalne uprave policije postupajući po naredbi Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona uhapsili četiri policajca.

Krivično djelo navodno se dogodilo u jednoj vikendici nadomak Bihaća, a djevojčica je navodno do u detalje sve opisala. Prema nezvaničnim saznanjima policajcima su u telefonima pronašli poruke koje su razmjenjivali s djevojčicom.

(Foto: Ilustracija)