Warcraft: Fantazija bez kraja

U subotu u terminu od 20:00 imaćete priliku da pogledate ekranizaciju jedne od najpoznatijih video igara američke kompanije Blizzard Entertaiment uz koje su odrastale generacije ljubitelja PC igara širom svijeta od početka 90-tih godina prošlog vijeka do danas.

Filmski hit iz 2016. godine „Warcraft: Početak“ savršen je za hladno subotnje veče, jer će vas povesti na putovanje prepuno visoke fantastike i magije, u izmišljeno carstvo Azelot u kojem pored ljudi živi pregršt mitoloških i fantastičnih likova poput vilenjaka, patuljaka, gnomova, divova i čuvenih orka. U taj idilično-fantastični svijet velikih ratnika kroz magični portal, a nošeni mračnom silom fel vrhovnog poglavice, dolaze horde Orka, ogromnih divljaka, sile koja ruši sve pred sobom, i postaje najveći neprijatelj stanovnika magijskog Azelota. U borbi se sučeljavaju svijetlost i tama, a film komunicira o velikim temama poput filozofije življenja, opstanka, zajedništva i nasljedstva. Naročito što se kroz cijeli film provlači rođenje novog vođe, o kojem bi trebalo više da saznamo u nastavku ove filmske epopeje. Dugoočekivani nastavak spektakularne borbe za trijumf nad Azelotom, još uvijek se odgađa.

Za sve one koji ne znaju za ovu planetarno popularnu video igru, nastala je 1994. godine pod nazivom „Warcraft: Orcs and Humans“, za kojom su usledile „Warcraft II: Tides of Darkness“ i „Warcraft III: Regin of Chaos“ u okviru kojih se razvilo nekoliko ekspanzija, a potom i online platforma „World of Warcraft“ na kojima može da igra više učesnika od jednom sa paletom posebnih ekspanzija. Ova video igra od samog početka napravljena je za PC i Macintos kao strategija u realnom vremenu, a njenim razvojem proširio se njen uticaj na druge medije i vrste umjetnosti širom svijeta. Sada postoji preko pedeset novela objavljenih u periodu od 2000. do 2020. godine, a važno je napomenuti da je film nastao na osnovu novele „Warcraft: The Last Guarduian“ koju je reditelj Duncan Jones razradio i likovima dao mnogo više elemenata odvojivši ih od puke karakterizacije na dobre, to jeste, ljude i loše Orke. Onda su se pojavili stripovi, mange, magazin koji prati novitete, likove i ostale aspekte franšize. Naravno, ono što je naročito posebno to je ogromna zajednica igrača i ljubitelja ove video igre.

Sigurno je da ćete se dobro zabaviti i uživati u prefinjenoj fantastici, odličnoj 'epic' muzici, napetim borbama koje se odvijaju negde tamo, van domašaja naše stvarnosti. Tamo gde svijetlost postaje tama, a tama postaje svijetlost, gdje junaci izmišljenog Azelota nastoje odgovoriti na ista pitanja života – ko smo, odakle dolazimo i ko su nam istinski zaštitnici i neprijatelji...

Uživajte u najboljem filmskom programu vikendom od 20 časova – na ATV-u!