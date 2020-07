Trka oko svijeta: Sa Bora Bore na Novi Zeland

Devet takmičarskih parova nastavlja "Trku oko svijeta" za milion dolara na Novom Zelandu, ostrvskoj državi koja se nalazi u jugozapadnom dijelu Tihog okeana, a poznata je kao država ragbija, spektakularne prirode i adrenalinskih sportova.

Treća etapa počinje letom od 4800 kilometara preko Papitija i Ouklenda, do Krajstčerča, najvećeg grada na Južnom ostrvu Novog Zelanda odakle će se odvesti do kanjona rijeke Rakaia. Tamo će se boriti za rezervaciju broda kojim uzvodno moraju da otplove do sljedeće destinacije.

U novoj sezoni takmičari su dosta snalažljiviji od prethodnika, pa su se tako odmah na početku podijelili u klanove, sklopili dogovore i tajne saveze što trku čini još zanimljivijom.

Od timova se večeras očekuje da voze modifikovani stari automobil najbrže što mogu između velikog broja čunjeva s ciljem da pređu stazu za manje od 83 sekunde, pokušaju upecati ribe dugačke najmanje 30 centimetara i trkaju se kroz blatnjavi teren sa preprekama poznatiji pod nazivom "šemozl".

Devet timova je ostalo, a koji od njih će u trećoj etapi trke biti eliminisan ne propustite pogledati na ATV-u večeras u novom terminu, od 20 časova!

Seriju "Igra sudbine" zbog velikog interesovanja odlučili smo emitovati svih pet radnih dana u sedmici pa je tako možete gledati i večeras u 21 čas, a odmah nakon nje slijedi druga epizoda fantastične humoristične serije "Televizijska posla". Alek Boldvin definitivno zagorčava život svim svojim zaposlenim kolegama u redakciji – uživajte u komičnim trenucima večeras u 22 časa.