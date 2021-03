Serija "The Loudest Voice": vizionar kamenog srca

Večeras na programu ATV-a očekuje vas prva epizoda mini serije "The Loudest Voice" prema romanu Gabriela Shermana "The Loudest Voice in the Room" o posljednje dve decenije života i rada poznatog izvršnog televizijskog savjetnika, eksperta i osnivača Fox News-a, Rodgera Ailesa koji je u istoriji američke televizije i kablovskog sistema, pa i politike, ostao upamćen kao jedna od najkontraverzijih ličnosti. Osim što je bio televizijski mag, bio je savjetnik tri američka predsjednika (Nixona, Reagana i Busha), ortodoksni konzervativac koji je otvorio vrata Bijele kuće Donaldu Trampu. Pored svega ovoga ostao je upamćen po mnogim optužbama za seksualno zlostavljanje svojih saradnica, a pratio ga je glas prije svega vrlo stroge i nemilosrdne osobe.

Kao "najjači glas u sobi" Rodger je svojom oštroumnošću, dobrim poznavanjem tržišta i mentaliteta, zapravo konzervativnog američkog društva, osnovao 1995. godine televizijski kanal upravo po mjeri društva koje je tako smjerno proučavao i pratio. Naravno, njegova pasija nije bila samo u tome da zadovolji očekivanja publike, da televiziju približi svakodnevici i običnom čovjeku, nego da u eter pusti jake konzervativne ideje. Ideolog i političar, Ailes je imao buran i opasno podmukao privatni život. Optužnice za seksualno zlostavljanje ređale su se već početkom novog milenijuma u kojem je njegov politički život bujao, a njegova slika velikog, skoro neprevaziđenog vizionara američke kablovske televizije, sve više jačala. Iste godine kada i serija na filmskoj sceni pojavio se film "Bombshell" reditelja Charlesa Rudolpha koji priču o Ailesu prati kroz priče tri žene koje su zlostavljane i ucjenjene. Takva jedna biografija bila je izazov poznatom Russellu Croweu koji je maestralno oblikovao nimalo jednostavnog lika, počev od fizičkog izgleda, preko temperamenta, gestikulacije i sjajne transformacije. Pored Crowea dvije su holivudske glumice pokazale spretnost i talenat, Naomi Watts i Siena Miller koje su vješto oblikovale likove najvažnijih žena u Rodgerovom životu. Seriju potpisuje Tom McCarthy, znalcima filma poznat po nekoliko svojih filmova "Win Win", "The Visitor", "The Cobbler" kojima je publici pokazao kako vispreno gradi priču sa mnogo inspirativnih likova i zanimljivih odnosa. Ono što je sigurno jeste da je ovom serijom pokazao svoj rediteljski pečat i izvjesnu hrabrost uhvativši se u koštac sa ovako velikom biografijom. Estetika je naročito vizuelno primamljiva – od jednostavnih do dekomponovanih kadrova sa zanimljivim grafičkim elementima iz televizijskog svijeta. Otkrijete kako se preživljava u svijetu mas medija, gdje su granice profesionalnosti i kakve su sve spletke i prevrati prisutni u svijetu u kojem je "vrijeme novac"? Večeras u 20:00 časova priča o najglasnijem vizionaru kamenog srca na programu ATV-a.