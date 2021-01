Neizvjesna bitka za Marsej se nastavlja

Da li se završava priča o političkim intrigama i željom za moći, priča o sukobu novog i starog Marseja?



Posljednja epizoda prve sezone serije "Marsej" večeras u 20:10 na programu ATV-a donosi nove zaplete među kandidatima za gradonačelnike, a od sljedećeg petka novom sezonom nastavljaju se intrige i borba za Marsej u istom terminu.

Borba za moć i ratovi za vlast i posjedovanje stari su koliko i civilizacija. Čuvena je "čovjek je čovjeku vuk" i ne zaobilazi ni one koji su donedavno bili saveznici, prijatelji, graditelji istog zdanja, novog lica Marseja. Osunčana luka u srcu mediterana ima i svoju mračnu stranu ispunjenu kriminalom i korupcijom u čemu je upravo velika produkcija Netflix vidjela okosnicu priče i izuzetnu priliku da osvoji evropsko tržište i prekookeansku publiku praveći seriju po uzoru na američke hitove House Of Cards ili The Wire.

Stoji da je reditelj Dan Franck kreirajući glavne likove Roberta Tora (Gerard Deprdieu) i Lucasa Barresa (Benoit Magimel), nekada mentora i štićenika, dva protivnika od kojih se niti jedan ne može pohvaliti pretjeranim osjećajem za moralne vrijednosti, zagrebao tmurnu priču o kriminalnim krugovima Marseja, beskrupuloznoj borbi u kojoj sve frca od prevaranata, sumnjivih projekata, osvrta na desničarske ideje i porast njihove dominacije u Evropi. S druge strane produkcija je odvojila ogroman novac za glamurozni izgled grada i pojedinih glumaca koji poput fotomodela sijaju na način koji ne priliči ovakvim socijalnim pričama.



Ono što je sigurno jeste da su Deprdieu i Megimel svojim rolama dali šarm i uvjerljivost koji ovu seriju drže dobrom pričom o iskonskim problemima zajednice i čovjeka. Posljednja epizoda kao i sve prethodne završava cliffhangerom koji dramatično uvodi u novu sezonu, koja je prema ocjeni kritike dobro zaokružuje priču o izdaji, pokajanju i pravdi.

Gledajte najbolji serijski program na ATV-u koji donosi novu sezonu francuske hit serije petkom od 20:10.