Kultni filmovi na programu ATV-a: Tri palme za dve bitange i ribicu

Nostalgija za nezaboravnim filmovima domaće kinematografije nikad ne prestaje i zato smo odlučili da vas obradujemo kultnim filmom „Tri palme za dve bitange i ribicu“, prvenca poznatog Radivoja Andrića, koji nas je poslije ove, s pravom tako deklarisane, velike srpske komedije oduševio filmovima „Munje“ i „Kad porastem biću kengur“ čije se replike nikad ne zaboravljaju i uvijek citiraju na druženjima pasioniranih filmadžija.

Film je snimljen 1998. godine s vrlo moguće i najskromnijim budžetom zapaženim u produkciji jugoslovenskog i srpskog filma. To po svemu sudeći nije spriječilo ni Andrića ni njegovu sjajnu podjelu, koju nose nezamjenjivi Žika Todorović, Dubravka Mijatović koja je na Filmskim susretima u Nišu upravo za ulogu Nadice dobila prestižnu Nagradu - Carica Teodora, šarmantni Goran Radaković i jedan od velikana srpskog glumišta koji nas je, nažalost, napustio, Milorad Mandić - čuveni Manda, da naprave odličan film. Mladoj ekipi nije bilo važno koliki je budžet filma i kakav će biti potencijalni ishod. Cilj je bio odigrati što bolje troje prijatelja u sluđenoj Jugoslaviji u sred inflacije 90-tih godina. Međutim, ovo nije potresna priča o nedaćama, inflaciji, sankcijama, kriminalu i ratu koji u to vrijeme traje na prostoru bivše Jugoslavije, već zanimljiva i inteligentna komedija o preživljavanju, koju ako do sada niste gledali, nećete moći lako zaboraviti. Lane, preprodavač umjetnina koji živi na splavu svog prijatelja Terze, Nadica, hotline devojka i Moma, noćni čuvar banke su prijatelji suočeni sa svakodnevnom borbom za opstanak, koji kuju plan da opljačkaju banku u kojoj Moma radi i upute se u daleke tropske krajeve.

Kao i uvijek, nećemo vam otkrivati mnogo, osim još jedne činjenice o filmu – očekuje vas sjajna muzika koju potpisuje Vlada Divljan.

Nostalgija domaćeg filma se nastavlja sa isto tako kultnim i značajnim filmom jugoslovenske kinematografije, „Oktoberfestom".