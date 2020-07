Kampanja "Pokreni karijeru danas" od ponedjeljka na A radiju

Kako se pripremiti za intervju u IT firmi, kako steći potrebno predznanje, kakve prilike IT sektor nudi onima iz tradicionalnih zanimanja – sve to se svakog ponedeljka i četvrtka od 7:30 može saznati na A radiju u emisiji Pokreni karijeru.



Stručnjaci iz kompanije Prointer ITSS koja je, upravo pod nazivom "Pokreni karijeru danas", otvorila vrata za profesionalce različitih struka, pokušaće da svima približe svijet informacionih tehnologija i obilje mogućnosti koje ta brzorastuća industrija može da ponudi.



"Od ponedeljka, pa u narednih mjesec dana, predstavnici naše kompanije, ali i drugi kompetentni gosti iz oblasti biznisa, obrazovanja, psihologije, pokušaće da kroz živu riječ na radiju približe sve poslovne izazove i mogućnosti IT industrije. Razgovaraćemo o trendovima i poslovima budućnosti, radnom okruženju, profilu radnika, sticanju novih vještina i znanja kroz savremene tehnologije. Vjerujem da ćemo u predstojećih osam emisija svima uspjeti da dočaramo IT svijet", kaže Mirjana Jukić, marketing menadžer u Prointeru. Radijsku "sezonu" u ponedeljak otvoriće Ivana Živković, rukovodilac sektora za ljudske resurse u Prointeru, koja će govoriti o značaju uloge ljudskih resursa u kompanijama, odnosu prema zaposlenima, mogućnostima napredovanja, a kroz studio će u narednim emisijima proći i ostale važne struke iz kompanije.



Na taj način, kompanija Prointer koja je u potrazi za profesionalcima iz biznis, tehničke i IT oblasti, zaokružiće kampanju zapošljavanja koja je, osim interesantne završnice, i počela na sasvim neoubičajen i drugačiji način. U pitanju je njihov interaktivni oglas, kao prvi test kojim možete provjeriti da li je vrijeme da promijenite poslovno okruženje. U do sada nezabilježenoj ponudi za posao, kroz nekoliko klikova sami sebi ćete dati odgovor na pitanje da li je došao trenutak za promjene u vašoj karijeri. Na stranici www.pokreni-karijeru.today saznajte da li ste idealan kandidat za mjesto u timu perspektivnih, iskusnih i posvećenih stručnjaka Prointera.