Film Pitch Perfect 3: Raspjevanije i jače nego ikada do sada

Večeras na programu ATV-a od 20 časova donosimo treći dio jedne od najpopularnijih svjetskih franšiza filmova sa pjevanjem, posle „School of Rock“ i „High School Music“, „Pitch Perfect 3“ u kojem je ženska akapela Bellas oko koje se vrti radnja prva dva filma doživjela najveći i posljednji zajednički uspjeh u kojem se očitiju i važne životne pouke o tome kako i kada biramo svoj put i koliko je porodica koju stvorimo na svom putu važna za napredak u odrastanju.

Sve djevojke iz ekipe Bellas polaze nakon diplomiranja u svoj novi život – zapošljavaju se, osnivaju firme, dalje se školuju, ali akapela takmičenja i njihove zajedničke avanture su ono što svakoj od njih žarko nedostaje. Kao da su prazne bez pjevanja i zajedničkog nastupanja, i kao da ni jedna nije zadovoljna svojim životom. Slučajnom pozivnicom najmlađe, Emily (Hailee Steinfeld), ponovno se okupljaju i odlaze na putovanje u Španiju gdje se održava tradicionalna proslava u čast američke mornarice na kojem isto tako tradicionalno nastupaju najveće svjetske muzičke zvijezde. Ovaj put to je planetarni „hit maker“ DJ Kahlid koji tom prilikom bira svog novog saradnika na budućim projektima.

Djevojke jače i raspjevanije nego ikada do sada kreću na put na kojem ih očekuju uzbudjiva nova poznanstva, ljubavi i otkrivanja ko su zapravo one i kako da krenu dalje tražeći svoju sreću. I u ovom nastavku prisutan je novinarski tandem, Gail (Elizabeth Banks) i John (John Michael Higgins), koji bez predaha prati djevojke na putovanju u nadi da će snimiti najbolji dokumentarni film o ovom jedinstvenom akapela sastavu. U centru pažnje su opet priče Bece (Anna Kendirck) i Fat Amy (Rebel Wilson) zbog koje su producenti idalje na muci da li lansiraju takozvani spin off film.

Bezbroj komičnih situacija, odlično otpjevanih numera koje smo već čuli i zapazili na listama najbolje muzike posljednja dva vijeka , odlično oblikovani sporedni likovi poput oca Fat Amy, Fergusa kojeg donosi iskusni John Lithgow, a koji kumuje većini nezgoda iz kojih se spretno, svojim glasovima i umjećima, a naročito zajedništvom, izbavljaju simpatične Bellas.

Da je muzika zaista jedna od ikona umjetnosti, energija koja nas uzvisuje i čini da možemo sve što poželimo, pokazuje i ova razdragana komedija koja će subotnje veče pretvoriti u pravi podijum za nezaboravne nastupe.

