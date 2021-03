Film 2 Fast 2 Furious: Eksplozija brzine

Za sve ljubitelje lude i prebrze vožnje i sve one koje vole „igre sa vatrom“ na programu ATV-a večeras u 20:50 film „2 Fast 2 Furious“. U prevodu ovog interesantnog grafičkog rješenja, koje je odabrano upravo da još jednom pocrta koliko je ekipa koja učestvuje u zabranjenim uličnim automobilskim trkama isuviše „cool“, krije se krilatica „prebrzi i prežestoki“. I da, upravo takav i jeste ovaj filmski hit iz 2003. godine koji je drugi nastavak jedne od najvećih filmskih franšiza „The Fast and The Furious“.

Ova franšiza osim što je na filmsku traku donijela posebno zanimljiv svijet ekstremno brze vožnje, uvijek na ivici zakona u koju je nerijetko upetljan i kriminalni milje, čuvena je i po Paulu Walkeru koji je pre nekoliko godina tragično preminuo upravo u automobilskoj nesreći, tako da će ova subota biti na neki način i podsjetnik na ovog američkog glumca, koji je na zvijezdano nebo Hollywooda i dospeo angažmanom u ovom filmskom hitu koji je doživio čak osam nastavaka. Ovaj dio u okviru niza nastavaka filma o dinamičnim prevratima na vrelom asfaltu okarakterisan je kao 'spin off', odnosno razrešenje nerješenih odnosa, a koji se odnose na prvi dio, ali ne i nastavak priče o prebrzim trkama. Ono što je sigurno da će vas povratak O'Connera (Paul Walker) i želja da se pomiri sa prijateljem iz djetinjstva, prvakom uličnih trka Romanom Pearceom (Tyerse Gibson), zbog izdaje koja je jednog razriješila dužnosti policajca, a drugog odvela u zatvor, odvesti u vožnju u kojoj sve puca od adrenalina i žestine. Njih dvojica uz pomoć opasne ekipe uličnih trkača koju predvodi fenomenalni Ludacris, planetarno popularni američki reper koji je film dodatno osnažio sjajnom muzičkom listom u svom prepoznatljivom stilu, biće angažovani od strane policije da riješe težak slučaj sa mafijaškom grupom koju predvodi bahati Carter Verone, kojeg igra šarmantni Cole Hauser. Da sve bude zanmljivije u filmu se pojavljuje lijepa inspektorka na tajnom zadatku koju igra neodoljiva Eva Mendez. U ovom dijelu se ne pojavljuje originalna postava filma koju predvodi Vin Diesel, ali vas očekuje mnogo dobre muzike, vibracija sa početka burnog novog milenijuma, akcije i prelude vožnje. Sa skromnom grafikom naročito dobrom u vrijeme kada je film izašao, lijepo je uklopljena pomjerena paleta boja u kojoj preovladavaju neonske boje, preskupi japanski sportski automobili, suncem okupane ulice Los Angelesa, zgodne žene, savršeno izvajani muškarci i posban šarm 2000-ih. Sve to će učiniti subotu potpuno drugačijom i svakako brzom. Budite uz filmski program ATV-a u 20:50, jer vas očekuje eksplozija brzine.