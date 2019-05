Godišnji sastanak Odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj koji je održan u Sarajevu, uspješno je završen. Tako tvrde u Savjetu ministara BiH, koji je na jednom od najvažnijih regionalnih skupovao djelovao u tehničkom mandatu.

Hvalio se Denis Zvizdić dobrom slikom Sarajeva koja je navodno otišla u svijet, ali nije mogao dati odgovor uvaženim gostima zašto se na nivou BiH i Federacije još čeka na formiranje vlasti i poslije sedam mjeseci od izbora. Ipak, to nije bio razlog da Zvizdić ne pohvali dosadašnji rad Savjeta ministara i ne pošalje ponovo političku poruku drugima.

"Pozivam sve da se fokusiramo na ekonomska pitanja, na ekonomski razvoj, baš onako kako je to radilo Savjet ministara ove prethodne četiri godine, evo tu smo ja i gospodin Šarović koji smo na neki način bili generatori tih procesa", kaže Denis Zvizdić, predsjedavajući Savjeta ministara BiH u tehničkom mandatu.

Zašto je Zvizdić samo izdvojio Mirka Šarovića, a ne i ostale ministre, nije baš najjasnije. Spekuliše se da baš zbog neformiranja BH vlasti nema najbolje odnose sa Vjekoslavom Bevandom koji je danas bio najavljen na presu, ali se nije pojavio. Iz Bevandinog kabineta, za ATV kažu, da ministar finansija nije bio ni na jednoj pres konferenciji tokom EBRD-a jer je završavao obaveze u svom resoru, što je rezultiralo potpisivanjem ugovora vrijednog 210 miliona evra za Koridosr 5C, te da ne bi komentarisao tuđi rad i izjave.

Za razliku od Bevande, njegov kolega Mirko Šarović imao je šta da kaže o skupu u Sarajevu, ali i o drugim samitima.

“Jedna drugačija slika od one koju smo imali da vidimo u Berlinu i da slučamo, pa i ova koja je sada bila u Tirani, suštinski, taj politički jaz unutar regiona snažno sputava ekonosmko razvijanje i rast zemalja", ističe Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH u tehničkom mandatu.

I dok pojedini ministri i dalje uživaju sve privilegije koje imaju u tehničkom mandatu, u Republici Srpskoj zbrajaju štetu. Poslanik Srpskog kluba u Predstavničkom domu Parlamenta BiH Nenad Stevandić kaže da investicije koje dolaze mogu da budu više na štetu, nego na korist građanima BiH, ako ostane da djeluje isti saziv.

"To je loše i za RS i FBiH, pet milijardi je u prvom zahvatu oko autoputeva i mi se nadamo da će u budućem Savjetu ministara, ministar koji će to da nadgleda da će biti iz RS, oni su nastojali sa praksom da nam svake godine isjeku 650 do 700 miliona", kaže Stevandić.

Iz EBRD-a obećani su milioni za infrastrukturne projekte. Ipak, glavna poruka svima u Sarajevu bila je da je politička stabilnost najvažniji faktor za bilo kakva ulaganja.