Znatno veći gubici u odnosu na prošlu godinu

Elektrokrajinu trese strujni udar. Gubitak preduzeća u prvih devet mjeseci ove godine, tri puta je veći nego za isti period prošle godine, i do sada iznosi skoro milion i po maraka. U Izvještaju koji je rukovodstvo Elektrokrajine objavilo na banjalučkoj berzi, prihodi od prodaje električne energije kupcima neznatno su veći, ali je zato gubitak ozbiljno uvećan

."Gubitak Elektrokrajine za prvih devet mjeseci 2017. godini iznosio je 448.639 maraka. Za prvih devet mjeseci ove godine gubitak je 1.471.558 KM", navodi se u izvještaju.

Dobavljačima, odnosno proizvođačima električne energije u sistemu Elektroprivrede Republike Srpske, Elektrokrajina duguje više od 130 miliona maraka. Krediti preduzeća iznose preko 50 miliona, a samo za kamate u 2018. godini do sada su platili oko 800.000 maraka. Dramatično je povećanje i na stavci troškovi zarada. Na plate u ovoj godini Elektrokrajina je za prvih devet mjeseci potrošlila više od trideset miliona maraka. Znatno više nego u istom periodu prošle godine.

To moze značiti samo da je došlo do značajnog povećanja broja radnika. Zanimljivo je da je došlo i do dramatičnog pada naplate. Od potrošača u zemlji, Elektrkorajina potražuje čak 220 miliona mraka. U istom periodu prošle godine, potraživanja su bila za oko 100 miliona manja.

"Potraživanja od kupaca u zemlji za prvih devet mjeseci ove godine iznose 222.785. 585 maraka. U istom periodu prošle godine, iznosila su 131.883.837 maraka".

Prema nezvaničnim informacijima, pad naplate od kupaca bilježe sve distribucije u sklopu Elektrokrajine. Za očekivati je da gubitak do kraja godine bude i veći. Iz tog preduzeća su ranije saopštili da su u razvoj distributivne mreže ove godine uložili više od 15 miliona maraka.