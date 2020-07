Završena žetva: Prinosi pšenice iznad očekivanih

Žetva je završena u Republici Srpskoj. Rezultati se još sumiraju, ali je vidno da su prinosi iznad očekivanja.



Barem što se toga tiče 2020. godina je donijela dobro ratarima. I u Semberiji se hvale prinosima, ali i kvalitetom zrna.

"Sama žetva je protekla dobro. Nije bilo padavina u toku žetve. Što se tiče kvaliteta pšenice, pšenica je i iznad prosjeka. I onaj ko je djelimično odradio agrotehničke mjere, pšenica je stvarno dobrog kvaliteta. Nekoliko nas je samu žetvu, što se tiče samog lagera pšenice, tu smo uzeli neki silos u zakup, tako da imamo na stanju oko 500 tona dosta dobrog kvaliteta", rekao je Boško radić, poljoprivrednik iz bijeljine.

Preko 6.000 ha površine u prijedorskoj regiji ove godine bilo je pokriveno strnim žitima. Tu je dominantna pšenica pod kojom je zavšilo oko 2.800 ha. I tamo su pri kraju žetve. Vremenske prilike su im išle na ruku, te je i njihov rad urodio plodom. Tamo, prema svemu sudeći, bilježe jednu od najboljih godina do sada. Poručuju, ove godine pšenice neće nedostajati.

"Mi na regiji imamo proizvođača, kada govorimo o pšenici, koji su imali jako dobre prinose, po 9-10 t i to je uglavnom u opštini Kozarska Dubica u dijelu koji se zove Dubička ravan, pa evo ovdje do ovih naših brdovitih krajeva, gdje smo imali 4-5 t. Generalno bi se moglo reći da je to na nivou nekih najboljih godina. Što se tiče kvaliteta, ako bi se prinos ocijenio s nekim "odličan" kao nekom kategorijom, kvalitetne osobine su na "vrlodobar"", iskatao je Danijel Egić, rukovodilac PJ Prijedor, resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.

Zadovoljni su i u resoru. Može se govoriti i o rekordnim prinosima u posljednjih 10-ak godina, poručuju iz ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Jesenas je zasijano oko 40.000 ha pšenice širom Republike. To sada u prosjeku daje prinose od sedam tona po hektaru. Ječam bilježi iste prinose kao pšenica, dok je prosjek uljane repice četiri tone.

"Očekujemo u ovoj žetvi da proizvedemo preko 250.000 t pšenice, što kada gledamo broj stanovnika Republike Srpske čak može biti i dovoljno za naše potrebe, ali ta pšenica, s njom se često trguje, ona se i dalje prodaje ili se uvoze neke količine zbog kvaliteta, ali kada sve saberemo i oduzmemo, možemo biti zadovoljni i kvalitetom zrna i prinosima po ha u ovoj sezoni. Uz podršku Ministarstva poljoprivrede od 300 KM/ha i uz cjenu, mislim da će to biti dosta uspješna, profitabilna proizvodnja. Cijena zavisi od kvaliteta zrna. Kreće se tako od 30, pa do 30 i koji fening, što je dosta dobra cijena. Po našim informacijama, otkup ide dobro, tako da su i proizvođači zadovoljni", naglasio je Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Najavljuju tamo istu, pa čak i veću podršku za iduću godinu. Uz 300 KM/ha za pšenicu, dobiće proizvođači i regresirani dizel, podršku za nabavku mehanizacije, kao i mnoge druge mjere za unapređenje proizvodnje.