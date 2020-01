Zaštita domaćih proizvoda prioritet Srpske

Voće, povrće, meso i mliječni proizvodi koji pređu nekoliko stotina kilometara, ne mogu da budu kvalitetniji od onih iz Republike Srpske. Znaju to predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama, pa će od ove godine intezivnije raditi na zaštiti domaćih proizvoda.

Zaštita mora ići i u pravcu nelojalnih cijena uvoznih proizvoda. Lošim, a jeftinim proizvodima konačno će se stati u kraj, najavljuju srpski kadrovi u Savjetu ministara.

“ Imate robu koja se u Banjaluci proizvodi, a takvu istu uvoziti i vozite 300 kilometara i ona jeftinija koju dovozite 300 kilometara, nego ova u Banjaluci. Ako kupite u tom mjestu gdje se to proizvodi, ona je skuplja, nego u Banjaluci, kako je to moguće, znači to su problemi sa kojima se mi susrećemo", kaže Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara.

“Kada je u pitanju pregled roba koje ulaze u BiH, jer smatramo da tu ima dosta problema kada je u pitanju uvoz u BiH, što naše proizvođače čini enlojalnim i u tom pravcu ćemo raditi sa nadležnim institucijama u punom kapacitetu", rekao je Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Iz Republike Srpske traže da se stane u kraj lobistima koji uvozom uništavaju domaću proizvodnju. Informacija da je BiH treća zemlja u svijetu po uvozu mesa je više nego alarmantna, upozorava predsjednik Vlade Srpske.

“Pored zemalja iz okruženja koje su i nekoliko puta veće od BiH, mi više uvozimo mesa, nego oni. Ispada da naši građani samo jedu meso i ništa drugo, to nije apsolutno tačno, nego imamo jake lobije", rekao je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

OC “ Jahorina “, u ovoj godini planira da osnuje svoju zadrugu za proizvodnju domaćih proizvoda koje bi koristili ugostiteljski objekati na planini. Zakon o OC omogući će da se zabrani prodaja svega što nije iz Republike Srpske.

“Nenormalno je i neprirodno je da se u hotelima na Jahorini prodaje Jana voda, ja ću da se izvinim svakome, valjda je normalno da se pije Vivija, nenormalno je da se prodaje Sarajevsko pivo, a ne prodaje Banjalučko. Kad pitam ljude zašto je to tako, kažu dali su nam suncobrane i nama je Vlada dala 9 miliona garancije za izgradnju gondole, koliko je suncobrana moglo da se kupi za to", kaže Nedeljko Elek, predsjednik Nadzornog odbora OC “ Jahorina “.

Razni lobiji doveli su do toga da domaći proizvođači ne mogu da se izbore sa nelojalnim cijenama, uprkos dobrom kvalitetu. Zato Strategija Vlade RS predviđa da se prednost da domaćim proizvodima. Na taj način će se, kažu u Srpskoj, stvoriti preduslov i za stvaranje novih radnih mjesta.