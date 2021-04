Za podršku preduzetništvu 25.000 KM

Zvornički gradonačelnik Zoran Stevanović i izvršni direktor Investicione fondacije IMPAKT iz Sarajeva Senaid Đozo potpisali su danas ugovor o partnerstvu na realizaciji programa podrške preduzetništvu kroz IMPAKT inkubator poslovnih ideja na području Zvornika.

Ukupan zajednički fond Zvornika i Fondacije IMPAKT iznosi 25.000 KM, dok se po jednoj biznis podršci može dodijeliti do 5.000 KM.

Đozo je, nakon potpisivanja ugovora, rekao novinarima da postoji prostor za napredak, odnosno za preduzetništvo ukoliko se analiziraju neki od indikatora privredne aktivnosti kao što su nezaposlenost, broj poslovnih subjekata ili izvoz u Zvorniku.

"IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja program sveobuhvatne podrške, počevši od razvijanja preduzetničke svijesti, vještina pa do same obuke i konačno dodjele bespovratne finansijske podrške", rekao je on.

Predstavnik Gradske uprave Zvornik Biljana Milić napomenula je da sam program podrazumjeva nekoliko koraka.

"Prvi je tehnička podrška fondacije IMPAKT u uspostavljanju lokalnog partnerstva za zapošljavanje i preduzetništvo, a nakon toga i u izradi lokalnog plana za zapošljavanje i preduzetništvo", rekla je Milićeva.

Ona je dodala da je planirano da se objavi javni poziv za učešće u inkubatoru poslovnih ideja i da se održi obuka za one koji se prijave.

"Biće izabrano pet najboljih poslovnih ideja za koje će biti dodijeljena finansijska, kao i stručna i mentorska podrška", rekla je ona.

Ovaj program se realizuje uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.