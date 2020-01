Za 10 banja 100 miliona KM

U naredne tri godine, za deset banja u Republici Srpskoj biće obezbjeđeno 100 miliona maraka, kako bi one postale referentne regionalne banje. Najavio je to krajem godine Milorad Dodik, srpski član predsjedništva BiH. Banjski turizam u Srpskoj je iz godine u godinu u porastu, sve banje nisu istih kapaciteta i mogućnosti, ali moramo im omogućiti da pruže svoj maksimum kaže Dodik.

"Trebamo obezbjediti slične uslove kao što to sad ima u Tesliću da i druge banje u RS, svih njih deset, od Mlječanice, pa u Bijeljini, do Viline Vlasi u Višegradu i svih drugih banja koje imamo planiramo uložiti oko 100 miliona maraka u te investicije", kaže srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

Svaka marka ulozena u banje u Srpskoj višestruko će se vratiti i isplatiti, poručuju iz Turističke organizacije RS. Ovih dana ponudu banja, predstavljaju na sajmovima turizma u Bratislavi i Madridu, po prvi put. Iz Madrida stižu informacije da je veliki interes za naš zdravstveni turizam i ponudu banja.

"Onako kako su uložene pare na Jahorinu, koje se sad tako vraćaju, Jahorina već sad ima 40 % više prometa ostvarenog nego u istom periodu prošle godine. Još više će se vraćati u našim banjama. Ali, njima zaista treba da se proširuju kapaciteti, da se proširuju smještajni kapaciteti prije svega. Mi imamo sjajan kadar, treba zapošljavati taj sjajni kadar koji će biti adekvatno plaćen, da ima adektvatna oprema. pretpostavljam da će i čitava ta investicija ići u tom smjeru", kaže Nada Jovanović, direktor turističke organizacije Republike Srpske.

Iz Madrida stižu pohvale za banju "Vilina vlas" u Višegradu. U upravi ove banje kažu da ih postignuti rezultati nisu uljuljkali.

"Mi smo kao banja uspjeli da napravimo izvedbeni projekat začetvrti sprat koji nam jako nedostaje, odnosno on je izgrađen, ali nije opremeljen. Dakle, pokušaćemo da realizujemo taj četvrti sprat i imamo izvvedbbeni projekat otvorenog bazena, potreban je. To smo svojim sredstvima uspjeli", kaže direktor banje "Vilna vlas" Višegrad, Dušana Bukvić.

Od januara do decembra 2019. godine banjska mjesta u Srpskoj su zabilježila 61.000 dolazaka i 334.000 noćenja. Poređenja radi, to je 6,7 odsto više dolazaka u odnosu na isti period 2018. i 6,2 odsto više noćenja. Banje Vrućica, Kulaši i Laktaši su perjanice banjskog turizma Srpske, prema podacima TO RS.