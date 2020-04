Vučić: Srpska ekonomija će po rastu biti treća u Evropi

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija prvi kvartal 2020. godine završila sa rastom bruto proizvoda od pet odsto i naglasio da je srpska ekonomija za vrijeme epidemije virusa korona primila udar, ali da će po rastu biti među prve tri zemlje u Evropi.

"Biće nam teže. Ništa u svetu više neće biti isto, ali ono što je suština jeste da je Srbija toliko spremna. Iznenadićete se. Mi smo radili analize, a to radimo dobro. Za nas će biti problem april i maj. Zato idemo na to da maj dignemo. Idemo da pobeđujemo", istakao je Vučić.

On je dodao da se nijedan investitor nije pokolebao da ulaže u Srbiju.

"Moraće biti otvaranje granica. Toga se plašim, ali ćemo ići sa brzim testovima i upućivanjem u bolnice ako to bude potrebno. Nije to jednostavna stvar. Nama nije stalo do vanrednog stanja. Nama je stalo da vanredno stanje ukinemo, možda i do kraja naredne nedelje", rekao je Vučić za RTS.

On je rekao da će država pokušati da maksimalno, izdvajanjem dodatnog novca i vaučera oporavi srpski turizam koji je na ogromnom gubitku zbog pandemije.

Predsjednik Srbije je naveo da je u prvih 15 dana od proglašenja vanrednih mjera bez posla, prema zvaničnoj evidenciji, ostalo 12.000 ljudi, ali da je nakon što je Vlada donijela mjere pomoći poslodavcima na posao vraćeno njih 9.000.

Vučić je rekao da je ponosan jer je zahvaljujući prijateljstvu sa Rusijom i Kinom, ali i sa EU, SAD, Norveškom uspio da sačuva Srbiju.

"Mi imamo svoju slobodnu volju i svoju glavu. Mi smo suviše mali da bismo mogli glasno da kažemo ono što mislimo, ali govorimo. Mi se radujemo uspehu EU, za nas je uspeh evropske ekonomije i naš uspeh kao što se radujemo i uspehu regiona", dodao je Vučić.

Kada je riječ o samoproglašenom Kosovu i daljem toku razgovora sa Prištinom, Vučić je istakao da bi on želio da se uspostavi apsolutno slobodan protok robe i usluga.

Kada je riječ o izborima o Srbiji, Vučić je naveo da će se o izborima odlučivati po zakonu Srbije, a ne sa strane i potvrdio da će u ponedjeljak, 4. maja, o izborima razgovarati sa predstavnicima svih parlamentarnih stranki u Srbiji.

Vučić je poručio da će država nastaviti da ulaže u poboljšanje standarda zdravstvenih radnika i u zdravstvo uopšte.

On je još jednom iskazao zahvalnost zdravstvenim radnicima, vojnicima, policajcima i svima koji su se tokom proteklog vremena borili za svoju zemlju.