Vrhovac: Do sada plasirano oko 2,6 milijardi KM

Investiciono-razvojna banka /IRB/ Republike Srpske do sada je plasirala oko 2,6 milijardi KM iz sredstava fondova kojima upravlja IRB, od čega je 2,1 milijarda KM odobrena putem kreditnih plasmana, a oko 580 miliona KM kroz plasmane u hartije od vrijednosti na domaćem tržištu, rekao je direktor IRB-a Dražen Vrhovac.

Vrhovac je rekao da je 2,7 miliona KM realizovano na bespovratnoj osnovi putem finansijskog mehanizma za jedinice lokalne samouprave koji IRB sprovodi u saradnji sa Vladom Srpske i njenim ministarstvima te Razvojnim programom UN /UNDP/.

On je naglasio da veličina plasmana IRB-a u najvećoj mjeri odgovara ispoljenoj potražnji na domaćem tržištu za kreditnim proizvodima IRB-a.

Vrhovac je naveo da je najviše sredstava odobreno putem kreditne linije za preduzetnike i preduzeća, odnosno nešto više od 800 miliona KM.

"Veliko interesovanje vlada i za naše stambene kredite putem kojih je plasirano 590 miliona KM. Time je omogućeno da 12.300 korisnika kredita i članova njihovih porodica riješe stambeno pitanje po izuzetno povoljnim uslovima, što svakako odgovara interesima i potrebama domaćeg društveno-ekonomskog rasta i razvoja", rekao je Vrhovac za današnji "Euroblic".

Govoreći o uticaju IRB-a na kretanje kamatnih stopa na stambene kredite, on je istakao da je činjenica da se učešće stambenih kredita IRB-a u ukupnim kreditima bankarskog sektora Srpske odobrenih za ove namjene kreće u prosjeku 40 odsto.

"Zahvaljujući svom relativnom značaju s jedne strane, kao i izuzetno povoljnim uslovima koje nudi, prije svega kada je riječ visina kamatne stope, s druge strane, IRB je svakako u mogućnosti da značajnije oblikuje ukupna tržišna kretanja u ovom segmentu. To se ogleda i u visini kamatne stope, ali i u relaksiranju ostalih uslova na tržištu kada je riječ o rješavanju jednog od osnovnih životnih potreba stanovnika Srpske, što stambeno pitanje svakako jeste", rekao je Vrhovac.

Vrhovac je naglasio i da je IRB posebnu pažnju posvetio podršci poljoprivrednoj proizvodnji i domaćim prerađivačkim kapacitetima, te naveo podatak da je za ove namjene do kraja prošle godine plasirano više od 190 miliona KM, što čini trećinu ukupnih plasmana privredi.

Prema njegovim riječima, IRB je do kraja prošle godine najviše sredstava odobrila krajnjim korisnicima iz sektora malih i srednjih preduzeća, odnosno 70 odsto ukupno plasiranih kreditnih sredstava. On je naglasio da je to razumljivo s obzirom na značajkoji imaju zaposlenost, stvaranje nove vrojednosti i njihovo dominantno učešće u privrednoj strukturi Srpske