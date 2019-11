Višković razgovarao sa poslodavcima

Rasterećenje privrede kroz smanjenje oporezivanja rada, stvaranje boljeg poslovnog ambijenta, te uređenje javnih preduzeća neki su od prijedloga poslodavaca za program ekonomskih reformi Srpske za period od 2020. do 2022. godine.



Unija udruženja poslodovaca Republike Srpske ima jasne smjernice i želi ih što konkretnije predstaviti svim poslodavcima u Srpskoj. Poslovni forum privrednika regije Birač, koji je održan u Milićima, bio je prilika za upoznavanje poslodavaca ove regije o prijedlozima mjera, a zamišljen je kao dijalog premijera, poslodavaca i predstavnika Unije udruženja poslodovaca Srpske.

"U formi smo razgovora o nekim fiskalnim mjerama koje bi na neki način pomogle na rasterećenje privrede i na neki način povećali mogućnost psolodavaca za isplatu većih plata radnicima u Republici Srpskoj!, istakao je Saša Trivić, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Privredi treba rasterećenje i stručan kadar, sivu zonu moramo vratiti u legalne tokove - neki su od dobro poznatih predloga poslodvaca.

Kroz okupljanje privrednik na forumu Unija udruženja poslodavaca želi da dobije kvalitetne prijedloge i sasluša probleme sa kojima se susreću poslodavci u svakodnevnom poslovanju. Forum u Milićima okupio je tridesetak poslodavaca iz regije Birač.

"Smatram da smo na neki način zajedno kreirali ove mjere i evo došli do povećanog punjenja budžeta, do povećanih plata i slušajući ono što je bio zahtjev poslovne zajednice, da je to doborodošlo i psolovnoj zajednici u Republici Srpskoj i Vladi", rekao je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske posredstvom formalnih i neformalnih sastanaka želi da informiše sadašnje i potencijalno članstvo o aktivnostima koje preduzima na zastupanju interesa poslodavaca.