Višemilionska šteta zbog zastoja u HE Plat kod Dubrovnika

Problemi u HE Plat kod Dubrovnika od početka godine stvaraju glavobolje zaposlenima u Hidroelektranama na Trebišnjici.

Od hrvatskih kolega ipak stižu dobre vijesti. Prvi agregat u Platu ponovo počinje sa radom polovinom januara, a drugi u martu. Zbraja se i dosadašnja šteta. Izgubili su na stotine Gwh struje i na milione maraka.

"U odnosu na planiranu proizvodnju mi smo nešto preko 300 gwh trenutno u minusu u odnosu na prvobitni plan sa početka godine prije havarije. Možemo reći da na neproizvodnju trenutni gubitak prelazi nekih 15 miliona maraka. Što se tiče finasijskog gubitka na kraju godine nadamo se da neće biti toliki", istakao je Gordan Mišeljić, generalni direktor HET-a.

Velike su padavine i nije lako upravljati ogromnom količinom vode, kažu iz Direkcije za upravljanjem sistemo voda u HET-u. Ne mogu dočekati da se turbine u Dubrovniku ponovo pokrenu.

"Potpuno su druge okolnosti kada radi HE Dubrovnik i mi stvarno priželjkujemo ono što je dogovoreno da se očekuje za polovinu januara mi očekujemo da bude ponovo u pogonu biće drugi uslovi i biće lakše upravljati sistemom", rekao je Aleksandar Vujić, direktor Direkcije za upravljanje sistemom voda HET-a.

Probleme i gubitke je umanjila saradnja sa HE Čapljina. A potpisan je i ugovor između Elektroprivrede Republike Srpske i Elektroprivrede Herceg-Bosne za 2020. godinu.

"Koji je u iznosu preko 100 miliona na godišnjem nivou oko zajedničke proizvodnje električne energije i to je dobro", naglasio je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

To je dobro i to nam je najveći spas odgovaraju u HET-u. Da nije bilo HE Čapljina gubici bi bili mnogo veći.

"Možemo reći da Hidroelektrane na Trebišnjici imaju 1 gwh dnevno od pripadajuće proizvodnje sa HE Čapljina", istakao je Gordan Mišeljić, generalni direktor HET-a.

Zbog svega su probleme u budžetu osjetili i Trebinje i Bileća, i jedni i drugi ostali su bez oko tri miliona maraka. Prvi ljudi HET-a kažu da je preduzeće stabilno, a dosta se očekuje od naredne godine, a trenutna hidrologija im ide na ruku. Proizvodnja električne energije u HE Dubrovnik zaustavljena je od 10. januara, nakon što su, zbog kvara na postrojenju stradala tri radnika. Riječ je o prvom teškom incidentu za 55 godina rada Hidroelektrana Dubrovnik.