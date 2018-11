Više novca iz dijaspore

U prvoj polovini godine iz dijaspore, na osnovu novčanih doznaka, u džepove bh državljana slilo se oko 1.3 milijardi maraka, što je za oko 17 miliona više u poređenju s istim periodom lani. Ovo su brojke koje se odnose na novčana sredstva koja se šalju porodici. Velike cifre se vrte i u penzijama. Za prvih šest mjeseci, pristigle penzije su iznosile oko 630 miliona maraka, tvrde iz Centrale banke Bosne i Hercegovine.

“Ovi unilateralni transferi se odnose na novačana sredstva koja se šalju članovima porodice, srodnicima itd., a za koja ne postoji obaveza vraćanja, niti drugog poslovnog odnosa. Pretpostavlja se kako su namijenjeni za namirenje osnovnih životnih potreba (podizanje standarda), te se tek u malom iznosu odražavaju na štednju primatelja.”

Najviše novčanih doznaka pristiže iz Zapadne Evrope, Skandinavije, SAD-a. Ovo su zemlje u koje naši državljani najčešće i odlaze. Rast ovih transfera je posljedica velikog odliva mozgova, tvrde ekonomisti.

“Ono što je zabrinjavajuće je što imamo sada situaciju da sve više i više čitave porodice odlaze, tako da se bojim da neće večno biti taj trend rasta tih doznaka i da će to u jednom trenutku da stane. Naravno, to treba da nas brine, ne zbog toga što će se smanjiti taj priliv sredstava koji dolazi iz inostranstva, već će to biti, jednostavno, pokazatelj da je ovdje sve manje i manje ljudi koji imaju taj novac da primaju i da troše", kaže Rade Šegrt iz Udruženja ekonomista Republike Srpske.

Ovi prilivi su znatno veći ako uzmemo u obzir i sredstva koja dijaspora ponese u novčaniku kada stiže u rodni kraj. Ona se ogledaju kroz različite poklone, pakete, ali i troškove za popravke, gdje zanatlije zarade nešto više nego tokom ostatka godine.