Vidović: Povećana poreska disciplina, naplata javnih prihoda raste

Od početka godine do juče je naplaćeno 1,5 milijardi KM javnih prihoda, što je za oko 7,4 miliona više nego za isti period prošle godine i računamo da ćemo taj trend zadržati do kraj godine, što znači da će naplata biti veća za šest do sedam odsto u odnosu na prošlu godinu," rekla je Zora Vidović, direktor Poreske uprave Republike Srpske.

Gostujući u "Centralnim vijestima" ATV-a ona je pojasnila da na takve rezultate naplate javnih prihoda utiče nekoliko faktora.

"Prije svega privredna aktivnost je nešto življa. Zatim, u PU smo unaprijedili rad u smislu uvođenja informacionih tehnologija, tako da nam je naplata potpuno automatizovana što je u velikoj mjeri povećalo poresku disciplinu, jer svi poreski obveznici sada znaju da će svakog mjeseca dobiti opomenu i rješenje o prinudnoj naplati, ako nisu platili obaveze," kaže Vidovićeva.

Prema njenim riječima, PU godišnje podnese oko 30 prijava zbog utaje poreza, a u prvoj polovini tekuđe godine podnijeli su 15 krivičnih prijava.

Osvrćući se na izdavanje fiskalnih računa i sankcionisanje direktorica PU naglašava da kontinuirano rade kontrole, s ciljem da podstiču obveznike da izdaju račune.

"U javnosti se stvara pogrešna slika, naprimjer kažu: "Zatvorili su ugostiteljski objekat zbog neizdavanja računa za jednu kafu". To je prividno. Poreski obveznik svakog dana ima obavezu da na server poreske uprave prenese svoj prihod. Znači mi svaki dan imamo to na ekranu. Kako biramo kome ćemo ići u kontorlu? Pregledamo na ekranu ko ima mali prihod, ili nema nikakav, i idemo kod njega. Znači u tom momentu, kad to zatvorimo objekat, ta jedna kafa to je samo još jedan dokaz da se fiskalni računi ne izdaju mjesecima ili danima unazad," pojašnjava Vidovićeva.

Ona dodaje da je porez na dobit u Republici Srpskoj 10 odsto, najmanji u Evropi, i da ko god razmisli nema nikakvu računicu da ne izdaje fiskalni račun i rizikuje zatvaranje objekta.

Prema njenim riječima dospjeli dug prema PU je oko milijardu i sto miliona KM, ali to ne bi bio problem da se on može naplatiti.

"Od tog duga imamo 320 miliona u stečaju i likvidacijama, koje se vode i koje teku. PU u principu, u stečajevima, naplati oko 10 odsto duga. Imamo i od 450 do 500 miliona obaveze koje su nastale u periodu od 1999. do 2004. godine. U to vrijeme je bilo jako puno fiktivnih firmi, one su otvarane, zatvarane, nije se u tom momentu naplatilo, kasnije te firme ne postoje, nemaju imovinu i to nije moguće naplatiti. Naravno imamo i solidan dio duga zdravstvenih ustanova," rekla je Vidovićeva.

Ona dodaje da je povećana i naplata poreza na nepokretnosti.

"Svi prihodi koje naplaćujemo rastu. U prošloj godini smo ostvarili 10 odsto povećanje naplate poreza na nepokretnosti, a u ovoj čak 24 odsto i do danas smo naplatili 17 miliona KM," kaže Vidovićeva.