Vidović: Odgađanjem plaćanja poreskog duga pomoći privrednicima

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je juče na sjednici Narodne skupštine da je usvajanje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga potrebno radi olakšavanja finansijskog položaja i održavanja tekuće likvidnosti privrednih subjekata.

Vidovićeva je istakla da je to potrebno i radi podsticanja zapošljavanja i očuvanja nivoa potrošnje, s ciljem bolje naplativosti poreza i saniranja posljedica pandemije virusa korona u privredi.

"Ovim zakonom se poreskim obveznicima omogućava odgađanje plaćanja obaveza po osnovu poreza na dobit, poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, naknade za prostu reprodukciju šuma, te naknade za zaštitu od požara za prošlu godinu do 30. juna 2021. godine", rekla je Vidovićeva.

Obrazlažući u Narodnoj skupštini ovaj akt, Vidovićeva je rekla da se njime dozvoljava poreskim obveznicima plaćanje nastalog poreskog duga u jednakim mjesečnim anuitetima (ratama) od 1. jula do 31. decembra 2021. godine.

Ona je napomenula da se odgađanje plaćanja poreskog duga za period poslije 30. juna ove godine može odobriti poreskom obvezniku na njegov zahtjev, ako mu je poreski dug utvrđen poreskom prijavom koja je podnesena uredno u rokovima utvrđenim propisima kojima se uređuje takva vrsta poreza.

Vidovićeva je izrazila nadu da će ove olakšice pomoći u održavanju likvidnosti poreskih obveznika, te navela da će, prema do sada podnesenim prijavama na tom planu, do kraja godine biti odgođeno 43 do 45 miliona KM obaveza.

"Vlada će do kraja godine na sve načine pokušati da pomogne privrednicima. Nadam se da će se pandemija završiti do kraja godine", rekla je Vidovićeva. Ovaj prijedlog izmjena zakona razmotren je u Narodnoj skupštini.

(Glassrpske.com)