Vidović: Novi budžet do kraja godine

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je danas da je Budžet Srpske stabilan i likvidan, da će biti urađen drugi rebalans za ovu godinu, te da je planirano da Budžet za narednu godinu bude usvojen do 20. decembra.

Vidovićeva je rekla da je, zbog situacije izazvane virusom korona, prvi rebalans budžeta urađen ranije, te da je mnogo više sredstava uloženo u privredu i zdravstvo nego što je bilo planirano.

"Palnirano je da drugi rebalans 17. novembra prođe kroz Vladu Republike Srpske, te da naredne sedmice bude zakazana sjednica Narodne skupštine i da se rebalans bude usvojen do kraja novembra", rekla je Vidovićeva novinarima tokom posjete Čajniču.

On je rekla da Vlada Republike Srpske radi na budžetu za narednu godinu, te da je planirano da on bude usvojen do 20. decembra kako bi sve instance završile svoj posao do kraja godine i budžet stupio na snagu 1. janura 2021. godine.

"Do kraja godine Budžet će biti apsolutno stabilan i likvidan. Sve obaveze će biti isplaćene, a takvo stanje predviđamo i u narednoj godini", rekla je Vidovićeva, ističući da su obezbijeđeni izvori finansiranja, te da je zabilježen porast prihoda.

On kaže da su prioriteti zdravlje ljudi i pomoć zdravstvu u ovoj situaciji.

"Moramo pomoć i privredi da može da preživi nastale probleme, a insistiraćemo i predložiti više sredstava za investicije", poručila je Vidovićeva.

On je rekla da Elektroprivreda Republike Srpske ima projekte koje će implementirati naredne godine, te izrazila uvjerenje da će ulaganje u investicione projekte rezultovati značajnim porastom bruto društvenog proizvoda.