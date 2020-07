Usvojene izmjene Zakona o podsticajima u privredi Srpske

Izmjenjeni Zakon o podsticajima u privredi je izglasan u parlamentu Srpske - po hitnom postupku. Prema novom rješenju, podsticaje mogu da dobiju i radnici koji su zaposleni od marta prošle godine, dok zaposleni u privrednim subjektima u javnom vlasništvu ne mogu da ih dobiju - uz izuzetak radnika u ugostiteljstvu i prerađivačkoj industriji. Radnici koji su radili u firmama koje su dobile podsticaje, imali su platu u prosjeku veću za 244 KM.

"Omogućeno je privrednim subjektima da ostvare pravo na podsticaj i za radnike koji su zasnovali radni odnos nakon marta 2019. godine, što nije bilo moguće osnovnim tekstom zakona. To su suštinske izmjene, koje idu prvenstveno u korist privrede i privredne zajednice, i omogućavanje većem broju privrednih subjekata da oni ostvare pravo na podsticaje za povećanje plata", kaže Velimir Andrić, pomoćnik ministra za privredu i preduzetništvo Republike Srpske.

Ovo su korekcije o kojima su poslodavci pričali kada je zakon donošen, podsjeća predsjednik Unije udruženja poslodavaca. Efekti bi u prvoj polovini godine bili puno veći da nije bilo korone, smatra Saša Trivić, ali očekuje da poslodavci, koliko budu mogli, nastave sa trendom povećanja plata.

"Sam koncept zakona je napravljen na taj način da oni poslodavci koji više uplaćuju poreza i doprinosa, dobiju povrat. Prema tome, od samih poslodavaca zavisi i izvor sredstava i količina novca koji će dobiti. Znači nema potrebe ni za kakva posebna budžetska izdvajanja", kaže Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Česte promjene zakona stvaraju nestabilnost prilikom poslovanja, i takvu praksu treba prekinuti, smatraju u Zanatsko-preduzetničkoj komori. Ipak, pozdravljaju ovaj zakon, ali i prethodne mjere pomoći Vlade Republike Srpske. Mi nemamo mehanizme da štampamo inflatorni novac, kao što rade u Evropi ili Americi, pa moramo da se snalazimo na druge načine, kaže Jovan Bratić.

"Najveći interes da se plata radnicima poveća imamo mi. Daće bolje rezultate radnik, biće zadovoljniji, daće bolje rezultate i to je nama u interesu. Ali se sada postavlja pitanje da li mi to možemo izdržati. Treba ozbiljno razmišljati o doprinosima, porezima, treba ozbiljno o tome razmišljati, to je tema svih tema", kaže Jovan Bratić, direktor Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske.

Prema podacima za prvi obračunski period, 450 privrednih subjekata je ostvarilo pravo na podsticaje za oko 13.000 radnika. Najviše podsticaja je završilo u prerađivačkoj industriji, a plate u Republici Srpskoj su povećane za ukupno 12 miliona maraka.