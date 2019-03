Usvojen program revitalizacije "Luke Brčko"

Revitalizacija "Luke Brčko" konačno kreće sa mrtve tačke. Vlada distrikta je prihvatila kreditno zaduženje od Evropske banke za obnovu i razvoj.



Projekat je na stolu već tri godine, ali su sve kočili bošnjački predstavnici. Proširenje i revitalizacija luke koštaće deset miliona evra.

"Od čega je tri miliona grant. Rok otplate je 15 godina. Kamatna stopa je jedan odsto na taj kredit i grejs period je tri godine. Ali da bi bio operativan i stvarno aktivan, na prijedlog Vlade koji će sad ići u Skupštinu, Skupština mora ovaj kredit odboriti kako bi se isti koristio", istakao je Mato Lučić, direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta.

U Luci ne kriju zadovljstvo zbog povoljnih vijesti iz Vlade. Kažu da je to jedan od najvažnijih privrednih potencijala Brčkog. U planu je pet projekata, od uređenja putne i željezničke infrastrukture, pa do kupovine nove dizalice.

"Svi oni projekti koji su direktno vezani za "Luku Brčko", a to su plato i dizalica i novi krak, mi možemo odmah to započeti čim dobijemo odobrenje od Skupštine i kad dobijemo potvrdu od Evropske banke da je to gotovo", istakao je Marinko Viljušić, direktor JP "Luka Brčko".

Viljušić napominje da im je prijeko potrebno i uređenje plovnog puta rijeke Save. Kako saznajemo, u toku je izrada novog projekta, a 18. marta to će biti tema regionalnog skupa, upravo u Brčkom.