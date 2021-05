Usaglašeno 95 odsto sadržaja Odluke o kvalitetu nafte i naftnih tečnih derivata

Obaveze iz drugog i trećeg energetskog paketa bile su teme sastanka ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staše Košarca sa entitetskim ministrima energetike i rudarstva.

Košarac je istakao da je usaglašeno oko 95 odsto sadržaja Odluke o kvalitetu nafte i naftnih tečnih derivata, te da bi ona u narednih 30-ak dana mogla da bude usvojena na Savjetu ministara čime bi se i deblokirao proces ulaska BiH u Svjetsku trgovinsku organizaciju.

Iskazana je i spremnost da se i dalje radi na Zakonu o regulatoru električne energije i prirodnog gasa i prenosu i tržištu električne energije u BiH pri čemu je istaknuta i konfuzija kada su iz kabineta bivšeg ministra spoljne trgovine izašla dva sadržaja ovog zakona.

- Ono što treba istaći da je Republika Srpska dala pozitivno mišljenje na tu draft verziju. Vlada Federacije, parlament Federacije osporio određene sadržaje i ono što jeste potrebno je da riješimo to pitanje i da na jedan odgovoran način napravimo kompilaciju onoga što je dostavljeno Srpskoj i onoga što je dostavljeno FBiH - rekao je Košarac.

On je istakao da su preuzeli obavezu da će to uraditi u narednih 15 dana i dostaviti entitetskim nadležnim tijelima i da će se to pitanje ponovo definisati na adekvatan način.

- Mislim da smo sada sasvim blizu da na bazi i onoga što su direktive iz EU i smjernice iz Energetske zajednice možemo imati konačno usaglašeni tekst poštujući prije svega nadležnosti koje su definisane ustavom u BiH, ustavima entiteta i zakona koji su u ovim oblastima već na snazi koji nas na to obavezuju - rekao je Petar Đokić ministar energetike i rudarstva Republike Srpske.