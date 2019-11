Uručena rješenja o novčanom podsticaju u poljoprivredi

Novi traktor će da olakša rad i smanji troškove, kaže Slobodan Petrić koji je danas dobio rješenje o novčanom podsticaju Vlade. Petrić je jedan od najvećih uzgajivača svinja u RS pa se nada i novcu za tov. Saradnja sa resornim ministarstvom je, kaže, dobra, a očekuje i veći agrarni budžet.

"Danas sam kupio traktor i priključni plug i imam ulaganja u stočarsku proizvodnju, hranilice su u pitanju .Ovaj način podjele kapitalnih investicija rješenja, dokazuje samo koliko u posljednje vrijeme Ministarstvo radi transparentno, koliko izlazi u susret poljoprivrednim proizvođačima i ja se nadam kao korisnik podsticaja i za tov svinja pošto sam veliki uzgajivač svinja u RS", kazao je Slobodan Petrić, poljoprivrednik iz Bijeljine.

Slobodan je jedan od 122 poljoprivrednika kojima je uručeno rješenje o novčanom podsticaju. U pitanju su nabavke traktora, priključaka, opreme za stočarsku proizvodnju, izgradnju plastenika, pakovanje, sortiranje i preradu poljoprivrednih proizvoda, navodnjavanje i izgradnju objekata za stočarsku proizvodnju. Ministarstvo je za ove namjene izdvojilo sedam miliona. Novac na račune poljoprivrednika stiže u narednih mjesec dana.

"Ta sredstva se uglavnom odnose za nabavku poljopirvedne mehanizacije gdje smo pomogli naše proizvođače sa 4,5 miliona maraka i time smo omogućili investicije vrijedne oko 17 miliona maraka", smatra Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Ovo je prvi da se od 2000. godine, od kada se vrši isplata podsticaja, obuhvate svi koji su aplicirali za nabavku traktora ili priključaka.

"Do sada je bio prosjek 114 traktora kada govorimo konkretno o mehanizaciji, ove godine je to mnogo više. Rezultat je to Ministarstva poljoprivrede", smatra Savo Minić, direktor, Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske.

Rješenja su dodijeljena u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u ovoj godini.