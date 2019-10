UniCredit Bank Banja Luka ukazuje na prednosti mobilnog bankarstva i nagrađuje praktične navike svojih klijenata

Aktivnim korištenjem m-bank aplikacije i m- kartice klijenti banke imaju mogućnost osvojiti jednu od 14 praktičnih nagrada ili ostvariti popuste kod odabranih trgovaca partnera.

M-kartica, praktičan i siguran način beskontaktnog plaćanja mobilnim telefonim kod trgovaca, bez novčanika, kartice i Interneta.

U doba digitalne transformacije bankarskih usluga svi smo dobili mogućnost da jednostavno, praktično i sigurno koristimo tehnologije i olakšamo različite životne situacije. Do juče zahtjevne bankarske transakcije postale su jednostavne i dostupne svima, u bilo koje doba i na svakom mjestu upravo zbog prednosti koje nam omogućava mobilno bankarstvo. S novim tehnologijama poput m-bank aplikacije i m-kartice štedimo vrijeme, pa tako samo na dnevnom nivou, čekajući u redovima da bismo obavili neku jednostavnu bankarsku transakciju sada možemo to uraditi za svega minut, a pri tome platiti manje provizije i do 80%, a potom raditi ono što nam je stvarno važno; družiti se sa porodicom i prijateljima, šetati, rekreirati se, obaviti kupovinu, baviti se hobijem i sl.

Međutim to nije sve, UniCredit Bank Banja Luka za svoje klijente korisnike m-bank aplikacije i m-kartice omogućila je i učešće u nagradnoj igri „Moja nagrada za praktične navike“ koja je počela 15. oktobra i trajaće sve do 15. decembra. Cilj nagradne igre jeste ukazati na prednosti korištenja mobilnog bankarstva i m-kartice, te dati dodatni podsticaj klijentima za aktivno korištenje ovih digitalnih bankarskih usluga uz mogućnost osvajanja jedne od 14 praktičnih nagrada.

Tako uz m-bank klijenti UniCredit Bank Banja Luka mogu fleksibilno raspolagati svojim vremenom, samostalno obavljati svoje mjesečne obaveze. Bilo kada, bilo gde provjeriti stanje na računu ili izvršiti uplatu. Provjeriti kurs valuta ili lokaciju filijala i bankomata, te učestvovati u nagradnoj igri i potencijalno osvojiti e-bicikl, mobilni telefon Samsung Galaxy Note 10+ ili pametni sat Samsung Galaxy Watch. Plaćajući m-karticom pored učešća u nagradnoj igri za glavne nagrade, klijenti mogu osvojiti i sedmične nagrade, kao i ostvariti popuste do 10% kod trgovaca partnera; Kort marketi, Knjižara Kultura i Zlatara Celje u TC Delta Planet.

Za učešće u nagradnoj igri dovoljno je biti klijent UniCredit Bank Banja Luka i redovno koristiti prednosti m-bank aplikacije ili m-kartice pri plaćanju kod trgovaca do 15. decembra.

Detaljne informacije o m-bank i m-kartici kao uslugama, te nagradnoj igri dostupne su u filijalama UniCredit Bank Banja Luka, kao i na web stranici www.unicreditbank-bl.ba i Viber zajednici UniCredit Bank Banja Luka.