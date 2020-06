U Srpskoj minimalac isplaćen za 22.000 radnika

Vlada Republike Srpske isplatila je minimalnu aprilsku platu za 22.000 radnika u Srpskoj, a, da bi i ostalima na račun bilo uplaćeno 520 KM, poslodavci treba da što prije podnesu zahtjev Poreskoj upravi, piše danas "Glas Srpske".

Iz Poreske uprave Srpske naveli su da su do sada obradili sve pristigle zahtjeve za isplatu najniže plata za april.

"Do sada smo obradili zahtjeve za isplatu najniže plate za 22.000 radnika i za te namjene potrebno je izdvojiti više od 17 miliona KM. Te podatke smo proslijedili Ministarstvu finansija Srpske", rečeno je "Glasu" u Poreskoj upravi.

U ovoj upravi su naglasili da njeni službenici rade u dvije smjene i vikendom, te da su zbog toga uspjeli i obraditi sve pristigle zahtjeve poreskih obveznika sa spiskova nadležnih ministarstava, na kojima su oni kojima je bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti ili su prestajali sa radom u aprilu usljed epidemije virusa korona.

"S obzirom na to da je rok za podnošenje pisane izjave sa zahtjevom 10. jun i ovom prilikom pozivamo poreske obveznike koji ispunjavaju uslove, a koji se tiču isplate najniže plate i doprinosa za april, da podnesu Poreskoj upravi pisanu izjavu sa zahtjevom na kojem će navesti i tekuće račune radnika, a sve kako bi što prije bile isplaćene plate za april za preostali broj obveznika", navode u Poreskoj upravi.

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da su svi zahtjevi koje im je nakon obrade proslijedila Poreska uprava za isplatu najniže plate odobreni i isplaćeni.

"Sve što je došlo od Poreske uprave je isplaćeno. Prema trenutnim podacima evidentno je da svi poslodavci nisu podnijeli zahtjeve za isplatu najniže plate za april i to je glavni razlog zašto svi radnici nisu dobili još uvijek tu platu. Mnogo puta smo do sada apelovali na privrednike da podnesu zahtjev za isplatu aprilskog minimalca, ali očigledno da to još nisu uradili svi", rekla je Vidovićeva za "Glas Srpske".

Ona je još jednom apelovala da privrednici što prije predaju zahtjeve Poreskoj upravi za isplatu najniže aprilske plate jer njihovi službenici rade i prekovremeno i vikendom na obradi tih dokumenata.

Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Srpske Saša Trivić istakao je da Poreska uprava ne treba više nikoga da moli da preda zahtjev za isplatu najniže plate za april.

"I mi smo obavještavali ljude da što prije podnesu zahtjev za isplatu aprilskog minimalca. Ako podnesu zahtjev dobiće pare, a, ako ne, neće. Ko ne podnese zahtjev i idućih dana nema pravo da se ljuti. Nema smisla više za apelovanjem i pozivanjem privrednika", naveo je Trivić.

Prema računici Ministarstva privrede i preduzetništva Srpske, ukupan broj zaposlenih koji nisu radili u aprilu je 68.603.

"Ukupne obaveze za minimalnu bruto platu za njih iznose više od 53 miliona KM", naveli su ranije iz Vlade Srpske.