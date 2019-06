U Pekingu izgrađen najveći aerodrom na svijetu

Kako je ranije za Sputnjik izjavio rukovodilac projekta izgradnje aerodroma Li Đanhua, Dasing nije samo aerodrom, već i najveće kinesko saobraćajno čvorište u čiju je izgradnju uloženo oko 400 milijardi juana (oko 60 milijardi dolara).

Puštanje u rad aerodroma sa jednim terminalom u obliku "zlatnog feniksa" od milion kvadratnih metara predviđeno je za 30. septembar – uoči 70. godišnjice osnivanja Narodne Republike Kine, a projekat lično prati predsjednik Si Đinping.

From control tower to terminal building, all key facilities of newly-built Daxing Int'l Airport in Beijing are receiving state appraisal. Click to learn more about this massive project https://t.co/MD0c88kelV pic.twitter.com/DtYHKz1Csv

