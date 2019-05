Spoljnotrgovinska razmjena sa Austrijom nastavlja da raste. Privrednici iz Srpske otvorili su vrata i austrijskog tržišta.

Svoj rad predstavljaće u novootvorenom izložbenom salonu u Lincu. U proteklih pet godina razmjena s Austrijom se udvostručila, to je pokazatelj naših velikih potencijala, tvrdi premijer Republike Srpske Radovan Višković.

S ovim su saglasni i u Područnoj privrednoj komori Banjaluka. Tvrde, cilj je što bolja prezentacija domaćih proizvoda na inostranom tržištu. Linc, kažu, nije slučajno odabran.

“Mi smo prepoznali ovu sredinu kao potencijalu regiju za saradnju privrede Republike Srpske sa ovom regijom, a geografski posmatrano, mi smo 200 kilometara od Beča i 200 kilometara od Minhena ili Češke. To su kompanije koje su i do sada bile prisutne na evropskom i svjetskom tržištu i mi se nadamo da će one kao takve biti jedan poslaovni inkubator za budući razvoj ostalih, prije svega malih i srednjih preduzeća koji će na neki način biti kooperaniti sa tim većim, a neki će se samostalno pojaviti na tržištu", kaže Višković.

"Austrija je nama jedan od najznačajnih spoljotrgovinskih partnera, ukupan obim razmjene u toku prošle godine je bio oko 250 miliona evra i ono što je za nas posebno značajno jeste da je Srpska ostvarila suficit u robnoj razmjeni od 50 miliona maraka. Ovo će biti šansa za naša privredna društva, da povećaju svoju spoljnotrgovnisku razmjenu i izvoz na prostor Austrije", kaže Goran Račić, predsjednik Područne privredne komore Banjaluka.

Od tekstilnih do proizvođača medicinske opreme, široka je lepeza domaćih privrednika koji se predstavljaju u Lincu. Privrednici su ovim potezom i više nego zadovoljni. Kažu, salon će im dobro doći da uplove i na austrijsko tržište.

Podršku privrednicima dalo je i Predstavništvo Republike Srpske u Beču. Kažu, ovo je iskorak u predstavljanju Srpske u Austriji.

“Mi smo uspjeli već preko stotinu naših privrednih subjekata pomoći da stupi na tržište Austrije i pronađu partnere, a i na raspolaganju smo svim investitorima iz Austrije, tako da je ovaj projekat veoma značajan", kaže Mladen Filipović, šef Predstavništva RS u Beču.

U prostor od 500 kvadratnih metara u Lincu, Vlada Republike Srpske je uložila početnih 60 hiljada evra. U buduće brigu o ovom prostoru preuzeće privrednici iz Republike Srpske.